

ドラマ『10回切って倒れない木はない』第5話場面カット（C）日本テレビ

5月10日に放送された日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』第5話において、主人公ミンソク（志尊淳）と桃子（仁村紗和）の恋が大きな進展を見せた。（ネタバレあり）

【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第5話場面カット

物語は、自転車事故で負傷した桃子を巡る三角関係から加速。当初、ミンソクは桃子の姉・杏子（入山法子）の願いを知り、身を引く決意を固めていた。彼は桃子の壊れた自転車を黙々と修理し、自分の気持ちを押し殺そうとする。一方、幼馴染の拓人（京本大我）は桃子への告白を決意。23年前、幼い桃子を支えた言葉「10回切って倒れない木はない」を教えた真の主が自分ではなくミンソクであることを明かした上で、長年の想いを涙ながらに伝えた。

拓人の長年の気持ちを知った桃子は涙を流すが、拓人は「笑ってくれたら諦められる」と告げ、彼女の精一杯の笑顔を受けて身を引いた。この健気で切ない幕引きに対し、視聴者からは「拓人いい人すぎるよ」「この失恋つらい」「涙が止まらない…」といったコメントが相次ぎ、涙腺崩壊の状態となっている。

自身の想いを封印しようとしていたミンソクだったが、桃子が自分の贈った水引を大切に“お守り”にしていると知り、抑えていた感情が溢れ出す。大きな木の下で再会した二人は、23年前の真実と互いの深い愛情を確認。ミンソクが「桃子先生」から「桃子さん」へと呼び方を変え告白したシーンには、「ついに相愛の仲！」「キスの横顔綺麗すぎてうっとり」と多くのファンがときめきを隠せない様子。

また、職場の人間関係にも変化が描かれた。支配人・水島（矢柴俊博）が厳しくも熱心にミンソクへ水引の結び方を指導する姿には、「支配人ツンデレ！」「ミンソクの真っ直ぐさが届いた…」と驚きと喜びの声が上がっている。

しかし、大団円と思われたラストに不穏な影が忍び寄る。韓国では養兄・ヒスン（キム・ドワン）が不審な動きを見せ、ミンソクの元婚約者を自称する映里（長濱ねる）も「欲しいものは絶対に手に入れなきゃ」と執念を覗かせた。SNSでは「韓国サイドがブラックすぎる」「両想いになれたのに不穏だな…」と、今後の展開を危惧する予想が繰り広げられている。

晴れて恋人同士となった二人の初デートが描かれる第6話は、5月17日に放送予定。