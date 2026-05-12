FRUITS ZIPPER・櫻井優衣が、新曲「ニガテオソロイ」を5月20日に配信リリースすることを発表した。

新曲「ニガテオソロイ」は、7月29日リリースのメジャー1st CDシングル「夏いぞん」の収録曲で、好きな人との絆を歌った少し風変わりなラブソングになっているという。5月20日のフル尺配信を前に、5月13日からTikTok・Instagramにて楽曲の一部が先行配信されるので、ぜひチェックして欲しい。

「ニガテオソロイ」ジャケット写真

メジャー1st CDシングル「夏いぞん」は、2025年9月に楽曲「キミのことが好きなわたしが好き」でユニバーサル ミュージックよりソロメジャーデビューを果たした櫻井優衣のメジャーデビュー後初となるCDシングルで、通常盤1形態に加え、初回限定盤A・初回限定盤Bの計3形態で発売される。さらに、リリース日である7月29日には東京・原宿にて「夏いぞん」リリースを記念したイベントが計画されている。参加方法およびイベントの詳細は後日お知らせ予定だ。

櫻井優衣の所属するFRUITS ZIPPERは、現在デビュー4周年を記念し、アリーナツアー＜FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR『DREAM WITH IN』＞を開催中。櫻井優衣ソロとしても、夏に向けて様々なイベントへの出演が予定されており、5月17日に北海道・札幌コンベンションセンターで開催される＜札幌コレクション 2026 SPRING/SUMMER＞、6月20日に沖縄サントリーアリーナで開催される＜OKINAWA COLLECTION 2026＞、7月31日、8月1日、2日の3日間、東京・お台場の青海周辺エリアにて開催されるアイドルフェス＜TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック＞への出演を予定している。

◾️「ニガテオソロイ」

2026年5月20日 リリース

配信：https://sakurai-yui.lnk.to/nigateosoroiPR ▼「ぜんぶ可愛いのせい」

配信：https://sakurai-yui.lnk.to/kawaiinoseiPR ▼「キミのことが好きなわたしが好き」

配信：https://sakurai-yui.lnk.to/kiminokotoPR

◾️メジャー1st CDシングル「夏いぞん」

2026年7月29日（水）リリース

購入：https://sakurai-yui.lnk.to/1st-singlePR ▼収録楽曲

〈初回限定盤A・初回限定盤B〉

01.夏いぞん［作詞：大川和音、作曲：Xuon, MADLEMON、編曲：Xuon, MADLEMON］

02.光［作詞：2tros、作曲：YAmai、編曲：YAmai］

03.キミのことが好きなわたしが好き［作詞：小池龍也、作曲：MUSOH、編曲：MUSOH］

04.ニガテオソロイ［作詞：Emmy Sakura、作曲：erica、編曲：show.yanai］ 〈通常盤〉

01.夏いぞん［作詞：大川和音、作曲：Xuon, MADLEMON、編曲：Xuon, MADLEMON］

02.光［作詞：2tros、作曲：YAmai、編曲：YAmai］

03.キミのことが好きなわたしが好き［作詞：小池龍也、作曲：MUSOH、編曲：MUSOH］ ▼形態

〈初回限定盤A〉

品番：TYCT-39344 価格：税抜 3,000円（税込）

仕様：三方背スリーブ

封入物：

・CD (1枚)

・リリックブック (8P)

・フォトブック (36P)

・セルフィートレカ 衣装Aver. (5種ランダム*1枚封入) 〈初回限定盤B〉

品番：TYCT-39345 価格：3,000円（税込）

仕様：三方背スリーブ

封入物：

・CD (1枚)

・DVD (1枚)

・リリックブック (8P)

・セルフィートレカ 衣装Bver. (5種ランダム*1枚封入) 〈通常盤〉

品番：TYCT-39351 価格：1,200円（税込）

仕様：ジュエルケース

封入物：

・CD (1枚)

・リリックブック (8P)

・セルフィートレカ 衣装Aver. (10種ランダム*1枚封入)

※各形態に封入されるセルフィートレカの絵柄は異なります。 ▼主要チェーン先着オリジナル特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE：

トレカ（UNIVERSAL MUSIC STORE ver.）※全5種からランダム1種お渡し

【早期予約キャンペーン 5月31日（日）まで】

全3形態セットご予約の方に全5種コンプリートセットプレゼント！ ・TOWER RECORDS全店(オンライン含む／一部店舗除く) ：

トレカ（TOWER RECORDS ver.）※全3種からランダム1種お渡し ・HMV全店(HMV&BOOKS online含む／一部店舗を除く) ：

トレカ（HMV ver.）※全3種からランダム1種お渡し ・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く) ：

オリジナルましかくブロマイド ※全3種からランダム1種お渡し ・Amazon.co.jp：

トレカ（Amazon.co.jp ver.）※全3種からランダム1種お渡し ・楽天ブックス：

トレカ（楽天ブックス ver.）※全3種からランダム1種お渡し ・セブンネットショッピング：

缶バッジ（サイズ：Φ57mm 予定）※全3種からランダム1種お渡し ・アニメイト：

ミニフォト※全3種からランダム1種お渡し ・Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む) ：

L版ブロマイド（サイズ：89×127mm）※全1種 ・その他一般店共通特典：

告知ポスター（B2サイズ）※全1種 ※特典の絵柄は改めて発表いたします。

※特典は商品と一緒にお渡し致します。

※ショップにより特典が付かない場合がございます

※特典は先着のため、無くなり次第、配布は終了になります。お早めのご予約・ご購入をおすすめいたします。

※一部オンラインショップでは特典付き商品のカートがございます。特典をご希望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※オリジナル特典対象店舗はその他一般店共通特典対象外になります。

◾️TVアニメ『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』 ▼放送情報

TOKYO MX：7月6日より毎週月曜日22:00〜

MBS：7月6日より毎週月曜日26:45〜

BS11：7月7日より毎週火曜日24:00〜

AT-X：

＜通常音声版＞

7月6日より毎週月曜日21:00〜

【リピート放送】毎週水曜日9:00〜／毎週金曜日15:00〜

＜バリアフリー音声ガイド版＞

7月6日より毎週月曜日28:00〜

※放送日時は変更になる場合がございます。

※各放送局でバリアフリー音声ガイドに対応しています。

※AT-Xの放送は音声切り替えに対応しておりません。

バリアフリー音声をお楽しみいただく場合は＜バリアフリー音声ガイド版＞でのご視聴をお願いいたします。 ▼作品について

原作：志馬なにがし『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』（GA文庫／SBクリエイティブ刊） ▼キャスト

空野かける (CV：入野自由)

冬月小春(CV：早見沙織)

早瀬優子 (CV：小原好美)

鳴海潮 (CV：阿座上洋平) ▼スタッフ

原作 :志馬なにがし（GA文庫／SBクリエイティブ刊）

キャラクター原案：raemz

監督 :吉崎譲

シリーズ構成 :柿原優子

キャラクターデザイナー：澤田慶宏・石井優月

美術監修：増山修

美術監督：中村朝咲・川嶋みゆき

色彩設計：平出真弓

撮影監督：松本乃吾・桑良人

音響監督：本山哲

音楽：富貴晴美

エンディングテーマ：櫻井優衣「光」（ユニバーサル ミュージック）

アニメーション制作 :マカリア

製作：かけ恋製作委員会 Official Web：https://sh-anime.shochiku.co.jp/kakekoi/

公式X：https://x.com/anime_kakekoi?s=21&t=07SX_4oOSiMgwyhjis4XkQ