藤原紀香（54）が12日、都内で酸素補給水「WOX（ウォックス）」のPRイベントを行った。

酸素にはエネルギーを作り、代謝を高め、血行を良くする効果があり、加齢による肺からの酸素補給減少を補うことで生活の質の低下を防ぐことを期待できるという。

日ごろから健康に気を使っている紀香は9年以上前からWOXを愛飲している。「以前は冷え性で、冷えると血流が良くないから風邪をひいたりしていた。とにかく血行をよくすることが大切。コロナ禍で温活をして発酵食品を取り入れています。血流をよくすると代謝がよくなる。するとミトコンドリアが元気になる」と説明した。

日常生活で大切にしていることは「自分を整える時間」だという。「頭と気持ちをリセットする時間をどこかで持つようにしている。しっかり整えたい時は新酸素をお風呂に入れる。昨日もやりました」。

睡眠時間が短いショートスリーパーなのだと自覚している。「朝起きた時と夜眠る前はマスト（で飲んでいる）。3時間しか眠る時間がないような（生活が）10年間。でも本当に元気。台本3本を抱えて頭がパンパンの時もある。脳疲労は脳に酸素がいっていないからだから、そんな時は酸素水を飲む。すると血中に酸素が入ってくる。WOXにアミノ酸を入れたり、旬の果物を発酵ジュースにしているので、それをWOXで作ってお水感覚で使っている。みそ汁やシチューなどの料理にも使う」と明かした。マイナス30度から130度まで水中で安定した状態でいることには「たまげている」と驚きを隠さなかった。