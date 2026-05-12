YouTuberのヒカルさんが2026年5月11日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画の中で、ナインティナイン・岡村隆史さんにかみついた。

立川志らくと動画でコラボ

「タモリ論争にブチギレた落語家の立川志らくが家にきました」と題した動画は、ヒカルさんと落語家・立川志らくさんとのコラボ動画。2人は、ヒカルさんの「タモリさんはまったく面白くない」との発言をめぐり、X上でやり合っていた。

志らくさんが「面白くないと思うのは個人の自由。ただ、面白くないんじゃないの？ と発言する事は見識不足の露呈で恥をかくことになる」と指摘すれば、ヒカルさんが「動画をちゃんと見ずに、僕のこともさほど知らずに発言する事は見識不足なんじゃないでしょうか？」と応じていた。

動画冒頭で志らくさんは、TikTokで流れてきた切り抜き動画やナインティナイン・岡村さんのラジオでの発言から今回の騒動を知り、ヒカルさんへXで反論するに至ったと釈明。日頃「切り取りは一番いけない」と訴え続けているにもかかわらず、「自分も同じことをやっている」と気付いたとし、素直に謝罪した。

ヒカルさんは今回のタモリさんをめぐる一連の論争について「僕はこれでタモリさんに呼びつけ食らって説教されたいんですよね。本当は共演させてもらいたい。それが一番面白いと僕は思ってるんですよ」と本音を口にし、「ナイナイの岡村さんとかに言われたんで、直接ナイナイの岡村さんとかできたらもっとそれって沸くじゃないですか。テレビとネットが繋がるじゃないですか。そういうのがもっと起こればなと僕は思うんですけど、なかなかそれが起こらないじゃないですか。それがやっぱり悔しい」と熱弁した。

岡村に対し「お前もただのおしゃべりだろ」

志らくさんは「そのスタイルを崩さずにどんどん噛みつくべき」とヒカルさんのスタンスを肯定しつつ、「それで乗って来なかったらその程度の奴だって思えばいい」「これだけ言ってんだから、絶対ナイナイの彼は...」と語った。

するとヒカルさんは「いやだから、俺、本当に岡村さん、正直『めちゃイケ』めっちゃ好きで見てて」とした上で「最近別につまんないって言ったらこれまたおかしなことになりますけど。僕は最近つまんないと思ってて」と岡村さんを批判した。さらに「別にそんなトーク力があるほうではないじゃないですか、岡村さんって。そのくせになんか、（ラジオで）YouTuberをただのおしゃべりって言って。お前もただのおしゃべりだろと思ってるんですよ、僕は」と語気を強めた。とはいえ「絶対コラボしてくれないんですよ。メンタル弱そうじゃないですか、岡村さんって」と現実的にはやはりコラボが難しいのではないかと思っているようだった。