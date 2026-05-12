さおりん（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/12】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のさおりんが5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。彩り豊かで品数豊富な食卓を公開し、話題となっている。

【写真】新婚の32歳美人YouTuber「愛情も栄養もたっぷり」ハンバーグなど7品並ぶ2人分の食卓

◆さおりん、豪華な2人分の食卓公開


さおりんは、豚汁、テリマヨソースのハンバーグ、白米、ミニトマト、だし巻き卵、豚しゃぶときゅうりの梅ぽん酢、揚げ出し豆腐の7品が向かい合って並ぶ2人分の豪華な食卓の写真を公開。野菜もタンパク質も豊富なボリュームたっぷりの献立を披露している。

◆さおりんの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「ハンバーグふっくらしてて美味しそう」「こんなに作るの凄すぎる」「全部美味しそう」「だし巻きの色綺完璧」「愛情も栄養もたっぷりで最強」などの声が上がっている。

さおりんは2025年12月16日に一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）

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