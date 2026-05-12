新婚のヘラヘラ三銃士さおりん、豪華7品が並ぶ2人分の食卓公開「ハンバーグふっくらしてて美味しそう」「だし巻きの色綺完璧」の声
【モデルプレス＝2026/05/12】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のさおりんが5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。彩り豊かで品数豊富な食卓を公開し、話題となっている。
【写真】新婚の32歳美人YouTuber「愛情も栄養もたっぷり」ハンバーグなど7品並ぶ2人分の食卓
さおりんは、豚汁、テリマヨソースのハンバーグ、白米、ミニトマト、だし巻き卵、豚しゃぶときゅうりの梅ぽん酢、揚げ出し豆腐の7品が向かい合って並ぶ2人分の豪華な食卓の写真を公開。野菜もタンパク質も豊富なボリュームたっぷりの献立を披露している。
この投稿に、ファンからは「ハンバーグふっくらしてて美味しそう」「こんなに作るの凄すぎる」「全部美味しそう」「だし巻きの色綺完璧」「愛情も栄養もたっぷりで最強」などの声が上がっている。
さおりんは2025年12月16日に一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】新婚の32歳美人YouTuber「愛情も栄養もたっぷり」ハンバーグなど7品並ぶ2人分の食卓
◆さおりん、豪華な2人分の食卓公開
さおりんは、豚汁、テリマヨソースのハンバーグ、白米、ミニトマト、だし巻き卵、豚しゃぶときゅうりの梅ぽん酢、揚げ出し豆腐の7品が向かい合って並ぶ2人分の豪華な食卓の写真を公開。野菜もタンパク質も豊富なボリュームたっぷりの献立を披露している。
◆さおりんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ハンバーグふっくらしてて美味しそう」「こんなに作るの凄すぎる」「全部美味しそう」「だし巻きの色綺完璧」「愛情も栄養もたっぷりで最強」などの声が上がっている。
さおりんは2025年12月16日に一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】