私の会社は年度末だけ残業が多いのですが、妻に「その時期の働き方で社会保険料が変わるなら損では？」と言われました。残業代が多い月は、その後の天引き額にも関係してくるのでしょうか？

社会保険料は「標準報酬月額」で決まる仕組み

会社員の社会保険料は、毎月の給与額そのものではなく、「標準報酬月額」という区分によって決まります。これは、一定期間の給与の平均をもとに決められるもので、健康保険や厚生年金の保険料計算の基準になります。

この標準報酬月額は、毎年4月・5月・6月の給与の平均をもとに決定されます。この期間の給与を平均し、その金額に応じた等級が設定され、通常はその年の9月から翌年8月まで適用されます。つまり、たまたまこの3ヶ月間に残業が多いと、その分だけ標準報酬月額が高くなり、その後の社会保険料も上がる可能性があります。

そのため、繁忙期が4月～6月の算定期間に重なる場合は注意が必要です。収入が増えるのは良いことですが、結果として手取りが思ったより増えないと感じることもあります。



残業が多い月はどこまで影響するのか

残業代が多かったとしても、必ずしも社会保険料に影響するとは限りません。ポイントは、その増加が「一時的かどうか」です。

例えば、年度末だけ極端に忙しく、それ以外の月は通常通りという場合、その影響は限定的になるケースが多いです。

ただし、4月～6月の3ヶ月間すべてで残業が多いと、その平均額が上がり、結果として標準報酬月額も上がる可能性があります。この場合、9月以降の社会保険料が高くなり、毎月の天引き額が増えることになります。

一方で、通常とは大きく異なる働き方が続いた場合には「随時改定」という仕組みが適用されることもあります。これは、給与が大きく変動した状態が3ヶ月以上続いた場合に、標準報酬月額を見直す制度です。つまり、残業が一時的ではなく長期間続くと、途中で社会保険料が変わることもあるのです。



損をしないために意識したいポイント

「残業が多いと損なのでは」と感じるかもしれませんが、単純にそうとは言い切れません。社会保険料が上がると、将来受け取る年金額も増えるため、長期的にはメリットもあります。

とはいえ、短期的な手取りを重視したい場合は、算定期間である4月～6月の働き方を意識することも一つの考え方です。例えば、残業が特定の時期に集中しないよう調整できる場合は、業務量を分散させるといった工夫も考えられます。ただし、実際には業務都合で調整が難しいケースも多いため、無理のない範囲で考えることが大切です。

また、自分の給与明細を確認し、どの程度保険料が変わっているのかを把握することも重要です。仕組みを理解しておくことで、「なぜ天引き額が増えたのか」がわかり、不安を減らすことにつながります。



残業と社会保険料の関係を理解して納得のいく働き方を

残業代が多い月の収入は、条件によってはその後の社会保険料に影響します。特に4月～6月の給与は重要で、この期間の働き方によって、その後1年間の保険料が決まる可能性があります。ただし、その影響は一時的なものか継続的なものかによって変わり、一概に「損」とは言えません。

大切なのは、仕組みを理解したうえで、自分にとって納得できる働き方を選ぶことです。短期的な手取りだけでなく、将来の年金や保障も含めて考えることで、よりバランスの取れた判断ができるようになります。まずは自分の給与の動きを確認しながら、無理のない範囲で向き合っていくことが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー