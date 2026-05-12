お笑いコンビ、サバンナの高橋茂雄（50）が11日、Xを更新し「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）に謝罪した。

中山が「いじめを受けている先輩芸人」の存在を、名前を伏せてABEMA TVの放送で明かしたことが発端。SNSなどで“犯人”探しが白熱し、その中で高橋の名前も挙がっていた。高橋は11日未明にXで「今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません」から始まる投稿で、中山らに謝罪した。

中山は5日放送の番組で「長らくに渡って…。僕の体感で言ったら10年ぐらいなんですけど。ずっといじめられた先輩がいるんですよ」と告白していた。さらに「今、むちゃくちゃ売れてます」や「皆さん、いいイメージを持っていると思うんですよ」と続け、スタジオを騒然とさせていた。

そんな中で10日夜、高橋の相方の八木真澄（51）が先陣を切る形でXを投稿した。「今回のことで、世間の皆様や後輩たち、多くの方々にご心配や不快な思いをおかけして申し訳ありません。全てコンビであるサバンナの責任です」などと記した。八木は中山との関係が良好だけに、高橋よりも先に電話で話し、2人の間を取り持ったという。

その後、高橋が電話で中山と話したとXで報告した上で「当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました。本当に未熟で受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした。反省して功太とまた仕事ができるようにしたいなと思ってます」と猛省した。さらに中山もXで「僕も、ご迷惑をおかけした事を謝罪させていただきました。今後、このような事がないように、発言に気をつけて参ります」と投稿。当事者間で和解したこともあり、高橋は今後も変わらず仕事する予定だ。

一方、パンサー尾形貴弘も3日に「嫌いな先輩芸人」の存在を明かしたが、八木が「若手時代に茂雄と尾形君の絡みはありません」と高橋ではないと否定した。

◆高橋の謝罪までの経緯◆

▼5日 中山が、ABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」で「ずっといじめられた先輩がいる」と発言。

▼10日午後10時 八木がXで「サバンナの責任」とし、中山と話したと報告。中山の「いじめられた先輩」が、相方高橋と判明。

▼11日午前0時半 高橋がX投稿。八木の橋渡しで中山に電話で謝罪したといい「本当に未熟」と猛省。

▼11日午前1時 中山がX投稿。中山からも、高橋に「嫌な思いをさせてしまった」と謝罪したと報告。