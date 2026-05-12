「いつか宇宙から」1巻が本日発売！ 西森博之氏×稲葉光史氏によるSFコメディ17歳の誕生日、自分が宇宙人とのハーフだと知らされて……
【「いつか宇宙から」1巻】 5月12日 発売 価格：770円
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西森博之×稲葉光史で贈るＳＦコメディ！
2010年にゲッサンにて掲載された西森博之先生の名作『いつか空から』を、
(C)西森博之・稲葉光史／小学館
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小学館は、マンガ「いつか宇宙から」の1巻を5月12日に発売する。価格は770円。
本作は「今日から俺は!!」で知られる西森博之氏が2010年に発表した「いつか空から」をもとにしたリニューアル作品。「からかい上手の（元）高木さん」の稲葉光史氏が作画を担当している。
幸せな日常を送っていた学校の人気者・中川祐紀は、17歳の誕生日に父親から「実はお前は宇宙人とのハーフだ」というショッキングな事実を知らされる。さらに彼には、とある能力が発現していた。
西森博之×稲葉光史で贈るＳＦコメディ！
生徒の誰もが一目置く学校の人気者・中川祐紀は、
順風満帆で朗らかに、幸せな日常を送っていたのです。
……そう、１７歳の誕生日のその日までは。
父親から「実はお前は宇宙人とのハーフだ」という
ショッキングな事実を知らされた祐紀には、
とある能力が発現していて……！？
2010年にゲッサンにて掲載された西森博之先生の名作『いつか空から』を、
１６年の時を経て、『からかい上手の（元）高木さん』の稲葉光史先生が鮮やかにリニューアル！！
(C)西森博之・稲葉光史／小学館