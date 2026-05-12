「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）

不惑の年に、充実の春を迎えている。津村明秀騎手（４０）＝美浦・フリー＝は今年、ここまで重賞５勝。年始の中山金杯をカラマティアノスで制すと、翌週のフェアリーＳもブラックチャリスでＶ。２月以降も勢いは止まらず、共同通信杯をリアライズシリウス、スプリングＳをアウダーシア、京王杯ＳＣをワールズエンドで制した。昨年マークした自己最多の年間４勝を、５月の時点で更新している。

今年の重賞５勝には、一つの共通点がある。津村は明かす。「今年の重賞勝ちは全部タイム差なしなんです。だから、ちょっと間違えたら全部勝っていない。そこをとらえているのが大きい」。勝敗を分ける紙一重の勝負をモノにしているからこそ、数字は積み上がっている。その理由を聞いても「何なんですかね。ミスってることも全然ある」と笑うが、頭差、首差を確実に勝ち切れていることが、今の流れの良さを物語っているのは間違いない。

何かを劇的に変えたわけではないという。「自分で何かを大きく変えたということはないです。やり続けてきたことが、ようやく身になってきたのかなと。何でもかんでも変えればいいわけではないですし、変えないことも大事だと思っています」。以前から騎乗技術への評価は高かった。それがようやくかみ合い始めたのかもしれない。

今春はＧ１でも有力馬にまたがる機会が増えた。皐月賞では４番人気のリアライズシリウスで２着に入り、３１日にはダービーも控えている。「毎週のように乗せてもらえるのはうれしいですね。毎週気が抜けないし。今まで気を抜いてたわけではないですけど（笑）。ケガと騎乗停止にだけはならないように、頑張ります」。好調を自覚しながらも、口ぶりはあくまで慎重。浮かれることなく、目の前の一鞍に向き合っている。

今週は思い出深いヴィクトリアＭがある。２年前、テンハッピーローズとのコンビで単勝２０８・６倍の１４番人気という低評価を覆し、待望のＧ１初制覇を飾った舞台。今年のパートナーは福島記念覇者ニシノティアモだ。「チャンスがあると思って挑める。楽しみ」。テンハッピーローズの時も、１年前の夏から翌年のヴィクトリアＭを意識していたという。ニシノティアモについても、「（３走前の）甲斐路Ｓを勝った時が強くて。福島で勝ってはいるけど、東京の方が明らかにパフォーマンスがいい。左回りの方がバランスがいい。その時からヴィクトリアＭを目標にしたいと思っていた」と振り返る。

紙一重を勝ち切る感覚を武器に、今年も思い出のマイルＧ１へ−。充実の春を迎えた津村が、府中の長い直線で再び大仕事を狙う。（デイリースポーツ・刀根善郎）