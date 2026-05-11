お笑いコンビ「タイムマシーン3号」関太（46）が、11日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演し、生まれ故郷について語った。

群馬県吾妻郡中之条町出身。県北西部の街で、新潟県や長野県と接する。番組では、緑一色の景色の中にポツンと立つ、関の実家が紹介された。

MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也からは「スーパーとかコンビニとかは、だいぶ遠いんじゃないか？」と問われた。関は「コンビニは歩いて6時間半くらいだよね？」と隣に座った母・英子さんに問いかけ。母もうなずき、笑いを誘った。

自然の恵みを受けて育ったという。関は「野菜とか全部採れますし、お肉も山の生き物がいっぱいいますので。イノシシとか…」と説明した。

ペットにまつわるエピソードも明かした。「昔、ワンちゃんを飼ってて、亡くなっちゃったんですよ。悲しいって言っていたら、おじいちゃんが“俺に任せろ”って言って」。帰宅すると、黒い毛の動物がいたという。

「庭に黒いワンちゃんがいて。“おじいちゃん、新しい犬を買ってきてくれたんだ”と思ったら、山からニホンカモシカを見つけてきて」。スタジオはどよめきに包まれた。

もちろん法律で飼ってはいけない動物。関は「どうやら天然記念物だから、大犯罪らしくて…。お母さんが“返せ！返せ！返せ！”って」と、家族の大慌てぶりを回顧していた。