高橋みなみが5月10日、自身のInstagramを更新。元AKB48の同僚・峯岸みなみと、伊勢神宮で20年に1度の伝統行事“お木曳”に参加したことを報告した。

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20年に1度、伊勢神宮の社殿を建て替える式年遷宮に向け、木材を運ぶ“お木曳”が5月9日から始まり、2日目の10日は俳優の斎藤工や影山優佳、平祐奈など多くの著名人たちが参加した。

高橋はInstagramで、「第六十三回 神宮式年遷宮 令和のお木曳に参加させていただきました」「二十年に一度御社殿を新たに御造営し、御装束・神宝をはじめ全てを新しくして大御神に新宮へお遷りいただく神宮最大のお祭り！」「事務所の方々とみぃちゃんと参列させていただきました」と説明。白い法被を着た高橋と峯岸が、参加者たちと並び太い縄を一緒に送ったり、「エンヤ！」と掛け声に合わせて縄を引いて歩くなど、臨場感あふれる様子を投稿し、「力強い掛け声『エンヤ！』に合わせて、沢山の人達が綱を曳いて繋ぎ運ぶお木曳はとても活気があり美しく、忘れられない経験になりました」と歴史的行事に参加した感想を綴った。

その後の投稿では、「東京戻る前に皆んなでランチ お昼からすき焼きにビール 贅沢ーー！！ここのすき焼き美味しすぎたー」と峯岸との打ち上げにすき焼きを堪能。「ゴールデンウィークからチートデイならぬチートウィークして食べまくったから、今日から戻さないと 楽しかったなー！」伊勢の旅を振り返った。

コメント欄には「縁起の良い仕事！」「これで無病息災」「Wみなみサイコーです」といったコメントが寄せられている。

（文＝本 手）