IMP. 横原悠毅、3年ぶり単独主演舞台『GINZA MIGHTY GUY』7月上演決定！ 不朽の名作を大胆リブート
IMP.の横原悠毅が3年ぶりに単独主演を務める舞台『GINZA MIGHTY GUY』が、7月6日より東京・シアター1010にて上演されることが決定した。
【写真】7人の個性あふれる！ IMP.撮りおろしソロショットがカッコよすぎ!!
小林旭主演で1959年〜63年に6作が上映された人気シリーズ映画『銀座旋風児（ギンザマイトガイ）』。アクション映画をはじめ数々のスターを生み出した日活が製作した本作は、神出鬼没の正義の味方、マイト・ガイ・アキラの活躍を描いた痛快アクションの傑作で、今なお多くのファンを魅了し続けている。その第1弾『二階堂卓也・銀座無頼帖 銀座旋風児』の設定を、東京・銀座から近未来都市「第47アークGINZA」へ大胆にアレンジして舞台化する。
かつて銀座に存在した英雄「銀座旋風児」の伝説を知り、自ら“GINZA MIGHTY GUY”としてGINZAを救うべく立ち上がる主人公・二階堂アキラを、7人組男性グループ「IMP.」として活躍し、低音から高音まで幅広く自在に操る歌声に定評のある横原悠毅が務める。横原が今作ではどのような活躍を魅せるのか期待が膨らむ。
横原は「この度、舞台『GINZA MIGHTY GUY』で主演、二階堂アキラ役を務めさせていただくことになりました。数年ぶりの単独主演舞台なので、不安なことも多いですが、責任をもってやり切りたいと思います。そして、思い出深いシアター1010の舞台に再び立てることを嬉しく思いますし、お世話になったLEGEND STAGEさん、新しく出会うキャストの方々と素晴らしい作品を作れることを楽しみにしています。まず、最初の目標は"みんなでご飯を食べる"ことです」とコメントを寄せた。
金と権力がうごめく街で正義を貫く男・マイトガイが、権謀や裏切りを笑い飛ばし、颯爽と決着をつける、粋で痛快な勧善懲悪劇。現代社会にも通じる不条理や巨悪を追い詰め、GINZAの光と闇を貫く。ソング＆ダンス、アクションで繰り広げる近未来エンターテインメントをぜひ劇場で体感してほしい。
CINEMATIC STAGE『GINZA MIGHTY GUY』は、シアター1010にて7月6日〜12日上演。
【写真】7人の個性あふれる！ IMP.撮りおろしソロショットがカッコよすぎ!!
小林旭主演で1959年〜63年に6作が上映された人気シリーズ映画『銀座旋風児（ギンザマイトガイ）』。アクション映画をはじめ数々のスターを生み出した日活が製作した本作は、神出鬼没の正義の味方、マイト・ガイ・アキラの活躍を描いた痛快アクションの傑作で、今なお多くのファンを魅了し続けている。その第1弾『二階堂卓也・銀座無頼帖 銀座旋風児』の設定を、東京・銀座から近未来都市「第47アークGINZA」へ大胆にアレンジして舞台化する。
横原は「この度、舞台『GINZA MIGHTY GUY』で主演、二階堂アキラ役を務めさせていただくことになりました。数年ぶりの単独主演舞台なので、不安なことも多いですが、責任をもってやり切りたいと思います。そして、思い出深いシアター1010の舞台に再び立てることを嬉しく思いますし、お世話になったLEGEND STAGEさん、新しく出会うキャストの方々と素晴らしい作品を作れることを楽しみにしています。まず、最初の目標は"みんなでご飯を食べる"ことです」とコメントを寄せた。
金と権力がうごめく街で正義を貫く男・マイトガイが、権謀や裏切りを笑い飛ばし、颯爽と決着をつける、粋で痛快な勧善懲悪劇。現代社会にも通じる不条理や巨悪を追い詰め、GINZAの光と闇を貫く。ソング＆ダンス、アクションで繰り広げる近未来エンターテインメントをぜひ劇場で体感してほしい。
CINEMATIC STAGE『GINZA MIGHTY GUY』は、シアター1010にて7月6日〜12日上演。