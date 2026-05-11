ボートレース芦屋で15日に開幕する「GI全日本王座決定戦 開設74周年記念」に出場する羽野直也（31＝福岡）らPR隊が11日、スポニチ西部総局を訪れた。

今年1月12〜17日に続く単独周年開催に、ゴールデンレーサー11人をはじめ超豪華メンバーが集結。その中でもえりすぐりの12人がWドリーム戦に選出され、初日ドリーム戦は1号艇に地元・西山貴浩（38＝福岡）が陣取って、当地好相性の峰竜太（41＝佐賀）、グランプリ覇者・桐生順平（39＝埼玉）らを迎え撃つ。2日目ドリーム戦は1号艇・池田浩二（48＝愛知）、2号艇・瓜生正義（50＝福岡）を中心に火花を散らす。前回覇者の定松勇樹（25＝佐賀）ら若手の躍進にも期待したい。

初日12R「全日本王座ドリーム」6号艇から出陣する羽野は、当地前走「ゴールデンウィーク特選」（4月25〜30日）で今年初Vを決めてからの参戦とあって「良い状態で臨める」と調子は上向き。相手は強力だが「地元なので、優勝目指して頑張ります。応援お願いします」と呼びかけた。

開催中の場内では、SHOW―WA（ショウワ）のミュージックライブ（16日）、プリンセス天功のスーパーイリュージョンショー（17日）などのステージイベントのほか、キャッシュレス「アシ夢カード」会員限定でお好きな買い目やデザインを選んで「オリジナル記念舟券」を作成できる企画も予定されている（16、17日）。開催情報は特設サイトを要チェック。なお、今節の売り上げ目標は75億円。