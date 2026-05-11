格闘技界に猗龍革命瓩澄ＲＩＺＩＮ ＦＦは１１日、格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、ＧＬＩＯＮ ＡＲＥＮＡ ＫＯＢＥ）での「松嶋こよみＶＳライアン・カファロ（米国）」の決まり手を「リアネイキッドチョーク」から「ドラゴンスリーパー」に変更すると発表した。

松嶋とカファロの試合は序盤からともに引かず激闘となった。最後は３ラウンドにカファロが上からギロチンチョークをしかけ、これを脱しようとした松嶋を通常のチョークとは逆に腕を差し込んで捕獲。そのまま絞めあげて松島からタップを奪い勝利していた。

一度はリアネイキッドチョークと記録されたが、試合後の会見でカファロ自身も決まり手について「ＳＮＳを見たら『ドラゴンスリーパーだ』と言われていた」と話していた。

一夜明けたこの日、ＲＩＺＩＮ ＦＦはＳＮＳで決まり手を変更すると発表。同事業部長の笹原圭一広報は自身の「Ｘ」で「今回の決まり手は、昨晩よりＪＭＯＣと協議を重ねて参りました。藤波辰爾選手が考案したドラゴンスリーパーは、相手の首をチョークとは逆方向から回した腕で絞め上げる技です。頚動脈を絞めるスリーパーの一種でもあり、実質的にチョーク技（絞め技）として機能すると判断しました」と説明した。

ドラゴンスリーパーが決まり手として記録されたのはＰＲＩＤＥやＤＲＥＡＭを通じても初。まさに格闘技界の猗龍革命瓩箸盡世┐覦枸磴了態で、関係者によると次回カファロは藤波が１９８５年にリリースした曲「マッチョ・ドラゴン」での入場やドラゴンリングインが検討されているという。