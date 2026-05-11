Photo: シラクマ

ROOMIE 2026年3月25日掲載の記事より転載

今年のはじめにiPad miniを購入しました。

本体を受け取ってすぐに探し始めたのが、コンパクトで持ち運びやすい「スタンド」。

写真や動画の編集に使ったり、電子書籍を読んだりすることが多いので、常にiPadに装着しておけるものが理想でした。

極薄で持ち運びやすいマグネットスタンド

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いろいろと調べる中で見つけたのが、スイス発のメーカー・Rolling Squareの「EDGE Pro Core」というアイテムでした。

アルミニウム素材の折りたたみ式マグネットホルダーで、180°フラットに開いたときの薄さは約2.5mm。

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折りたたんだ状態でも厚さは約5mm程度とかなりスリムなので、持ち運びがとにかくラクなんです。

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パッケージの中には、本体のほかに強力なマグネットシールなども入っています。

もともとはノートパソコンのディスプレイ裏にシールを貼り、そこにホルダーを付けることで、ディスプレイの近くにスマホを固定するためのアイテム。

ですが今回は、iPadケースにマグネットシールを貼って、MagSafeのような感覚で使っています。

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これによって、シーンに合わせた角度でiPadを固定できるようになりました。

持ち運ぶときもiPadの背面に付けたままにしておけるので、スタンドを別で持ち歩く必要がなく、「使いたいのに持ってきていない」が起きないのもうれしいポイントです。

向きも変えられるから、作業スタイルに合わせやすい

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さらに便利なのが、スタンドの角度だけでなく向きも自由に変えられること。

通常のスタンドで使うときとは逆向きにすると、デスクに近い低めの角度でiPadを固定できます。

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これにより、Apple Pencilを使った作業がぐっと快適に。

写真や動画の編集はもちろん、イラストを描いたりデザインを作ったりするときにも活躍しています。

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また、45°くらいの角度でホルダーを固定すると、手に引っかけるような持ち方もできます。

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小型で軽量なiPad miniでも、長時間持っているとさすがに疲れてしまいがち。

ですが、これなら安定してホールドできるので、手への負担がかなり減りました。

電車での移動中やカフェでひと息つく時間に、電子書籍を読んだり動画を見たりするのに重宝しています。

iPhoneにも使えて活躍の幅が広い

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ここまで汎用性が高いのは、強力なマグネットのおかげ。

iPhone 12以降の機種が搭載しているMagSafeとも相性がよく、しっかりホールドしてくれます。

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iPadと同じような感覚でiPhoneにも使えるので、日々の快適さがさらに上がりました。

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購入前は「少し高いかな」と感じていましたが、これがあるとないとでは使い心地が段違い。

デザインもシックで高級感があるので、買って大満足なアイテムでした。