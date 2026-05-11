安野モヨコさん（５５）の漫画「鼻下長（びかちょう）紳士回顧録」（上下巻、祥伝社）が今秋、英語によるミュージカルとなり、ニューヨークのオフ・ブロードウェー（小劇場）で上演が始まる。

日本の漫画が原作のオリジナルミュージカルが米国で制作されるのは極めて珍しい。

原作は２０１３〜１８年に雑誌連載され、２０年に文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞した人気作。２０世紀初頭のパリを舞台に、娼婦（しょうふ）のコレットと彼女を取り巻く人々の悲喜こもごもを描いている。

舞台化を統括する黒川裕介プロデューサーによると、プロジェクトは日本で企画され、２０年にスタート。演出・振り付けはミュージカル「アナと雪の女王」などを手がけたロブ・アシュフォードさん、作詞・作曲がミュージカル「春のめざめ」で知られるダンカン・シークさんと、ブロードウェーの大物がそろった。脚本は日本生まれのリア・ナナコ・ウィンクラーさんが担当する。

黒川さんは「これ以上ない一流のスタッフをそろえた。最終的にはブロードウェーでの上演を目指す」と力を込める。

安野さんは「人間の欲望や孤独、そして、自分らしく生きることの美しさを描きたいと思って描いた作品」と自作を振り返りつつ、舞台化が実現することについて「素晴らしいクリエイターのみなさんによって『鼻下長――』の世界がどのように立ち上がり、新しい観客のみなさんに届いていくのか、私自身とても楽しみにしています」とコメントした。