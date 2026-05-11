ディズニー公式ライセンスのプリザーブドフラワー薔薇ギフト特集ページ公開
アペルは5月10日母の日に向けて、プリザーブドフラワーギフトブランド「AMOROSA MODERNO(アモローサモデルノ)」にて、特集ページを公開した。
アモローサモデルノ 2026年母の日特集
「AMOROSA MODERNO(アモローサモデルノ)」は、アンデス山麓で生育した薔薇を使用した高級プリザーブドフラワー「AMOROSA(アモローサ)」のギフトブランド。「枯れないバラ」で大切な人に特別な想いを届けるをコンセプトに、ギフト製品を展開している。
プリザーブドフラワーは水やり不要で数年にわたり、鮮やかな色と質感を楽しめる。特集では、ディズニー・アニメーション映画『美女と野獣』の世界観を表現した商品を紹介。そのほか、ミッキー＆ミニーをデザインしたスペシャルなフラワーギフトボックスなど、公式ライセンス商品ならではのクオリティとなっている。
リトルベル ディズニーエディション(美女と野獣)
ダイヤモンドローズ ディズニーエディション(85)
価格は4,600円から。MOROSA MODERNO公式オンラインストアで販売している。
アモローサモデルノ 2026年母の日特集
「AMOROSA MODERNO(アモローサモデルノ)」は、アンデス山麓で生育した薔薇を使用した高級プリザーブドフラワー「AMOROSA(アモローサ)」のギフトブランド。「枯れないバラ」で大切な人に特別な想いを届けるをコンセプトに、ギフト製品を展開している。
リトルベル ディズニーエディション(美女と野獣)
ダイヤモンドローズ ディズニーエディション(85)
価格は4,600円から。MOROSA MODERNO公式オンラインストアで販売している。