Image： PPACO

このサンダル、ひっくり返るんです。

ひっくり返ると何がいいかというと、ベランダやデッキといった屋外にサンダルを置いたとき、雨やほこりで内部が汚れない。このアイデアは思いつかなかった…。

ソールとデザインは2種類ずつラインアップ

Image： PPACO クローズドタイプのフラットソール／ブラックカラー1万3200円（税込）

Image： PPACO オープントウタイプのエア・スタッド・ソール／ダークグレイカラー1万5400円（税込）

このひっくり返るサンダルは、PPACO（パコ）のスライドサンダルです。Overturn common sense（常識をひっくり返そう）をコンセプトにしたモデルで、直線的な履き口のおかげでひっくり返したときも、履き口と床面がぴったりフィット。安定した“裏返しスタイル”が保てます。このひっくり返る構造は特許を取得しているというから、この発想は斬新だったわけです。

マテリアルには、天然ラテックスを配合した、独自開発の中反発素材を採用。適度なクッション性と軽量性、程よい弾力を持っています。

Image： PPACO フラットソールタイプ

Image： PPACO エア・スタッド・ソールタイプ

ソールは、グリップ性と撥水性を兼ね備えたフラットソール（税込1万3200円）と、反発性とクッション性のある空気入りのスタッズを配したエア・スタッド・ソール（税込1万5400円）の2種類をラインアップしています。

デザインは、つま先を覆うクローズドタイプとオープントウタイプの2種類。カラーは、ブラック、ダークグレイ、アイボリーの３色。サイズは23〜28cm（1cm刻み）です。

斬新なアイデアと機能性を両立

Image： PPACO クローズドタイプのエア・スタッド・ソール／アイボリーカラー（1万5400円・税込）

ひっくり返して、雨やほこりで汚さないという実用面もさることながら、適度なクッション性、快適な履き心地で機能性も併せ持っています。ミニマルなデザイン性、何より特許取得済のオリジナリティあふれるサンダルというのも所有欲をくすぐられます。

Source: PPACO