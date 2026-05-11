燃費と実用性を両立したエントリーモデル

軽自動車を選ぶ際、最近では、運転支援機能や安全装備、さらにはデザイン性まで重視する人が増えており、各メーカーもそのニーズに応える形で改良を続けています。そうした中で長年安定した人気を維持しているのが、スズキの「ワゴンR」です。

2026年4月時点でも軽自動車市場の競争は非常に激しく、新型モデルや改良車が次々と登場しています。

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それでもワゴンRは根強い支持を集めており、2025年度（2025年4月〜2026年3月）の軽四輪車通称名別新車販売確報では7位となり、販売台数は7万429台を記録しました。

派手さよりも実用性を重視したモデルとして、幅広い世代から選ばれていることがうかがえます。

ワゴンRの歴史は1993年にスタートしました。当時は軽自動車といえばコンパクトで狭いという印象もありましたが、ワゴンRは限られたボディサイズの中で室内空間を広く取る設計を採用し、大きな注目を集めました。

このスタイルはその後の軽ワゴン市場に大きな影響を与え、現在の軽ハイトワゴン人気の礎になったともいわれています。

モデルチェンジを繰り返しながら進化を続け、2017年には6代目へ移行しました。そして2025年12月15日には一部仕様変更が実施され、現代のユーザーが求める装備をさらに強化しています。

今回の改良で特に存在感を増したのが安全性能です。衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」が全車に標準装備され、安心感が大きく向上しました。

単眼カメラとミリ波レーダーを組み合わせたシステムにより、周囲の状況をより正確に把握できるようになっています。

従来モデルよりも検知能力が高められたことで、交差点で右左折する際の対向車認識にも対応しました。

さらに約5〜80km／hの範囲で歩行者や自転車を検知できるため、市街地での運転時にも安心材料となります。

軽自動車は日常利用が中心になるケースが多いため、こうした機能強化は実用面で大きな意味を持っています。

そのほか、車線逸脱抑制機能や4.2インチのマルチインフォメーションディスプレイも標準で備わっています。

エントリーモデルでも基本装備が充実している点は、現在のワゴンRの特徴といえるでしょう。

デザイン面では、ボディカラーに「ベルベットダークレッドパール」と「ルーセントベージュパールメタリック」が追加されました。これにより全8色展開となり、より好みに合わせて選びやすくなっています。

外観デザインについても上級グレードと共通イメージが採用され、シンプルながら洗練された印象にまとめられています。

ラインナップの中で最も価格を抑えたモデルが「ZL（2WD）」です。ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1650mmとなっており、日本の道路事情にも合った扱いやすいサイズ感が魅力です。狭い路地や駐車場でも取り回しやすく、日常使いのしやすさに配慮されています。

フロントデザインには上位モデルと共通する意匠が採用されていますが、サイドやリア周辺は装備を簡略化し、コストバランスを意識した仕上がりになっています。

室内空間はシンプルさを重視した設計ですが、上級グレードには設定されていないボルドー内装が採用されている点は特徴的です。

落ち着いた雰囲気があり、実用車でありながら少し上質な印象も演出しています。一部の快適装備や先進機能は省略されているものの、普段使いに必要な性能はしっかり確保されています。

エンジンには660ccのR06D型エンジンを搭載し、最高出力49PS、最大トルク58Nmを発揮します。

トランスミッションはCVTと5速MTが設定されており、好みに応じて選択できる点も魅力です。

最近ではMT車の設定が減っていることもあり、運転を楽しみたいユーザーからも注目されています。

燃費性能はCVT車で24.2km／L、5速MT車では25.1km／Lを実現しています。特にMT車は「HYBRID ZX（2WD）」と並んでワゴンRシリーズ最高水準の燃費性能となっており、維持費を抑えたい人にも適した1台です。

価格（消費税込み）は143万円に設定されています。安全装備を標準化しながらも比較的手の届きやすい価格帯を維持している点は、多くのユーザーにとって大きな魅力でしょう。

ネット上でもさまざまな声が見られ、「やっぱりワゴンRは扱いやすい」「安全装備がここまで付いて143万円は安いと思う」「MTが選べる軽は貴重」「燃費重視ならかなり魅力的」「シンプルだけど飽きないデザイン」「昔から乗っているけど故障が少ない」「ボルドー内装が意外とおしゃれ」「街乗りにはちょうどいいサイズ感」といった意見が投稿されています。

実用性や経済性を重視しつつ、安心して乗れる軽自動車を求める人にとって、ワゴンRは今なお有力な選択肢といえそうです。