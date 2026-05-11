パンサー尾形が“嫌いな芸人”を告白 東野幸治「俺の可能性もある」
お笑いタレントの東野幸治が、8日深夜放送のABCラジオ『東野幸治のホンモノラジオ』に出演。お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘がYouTubeで語った“嫌いな芸人”について、自身が該当する可能性があるとして不安を口にした。
【写真】”嫌いな芸人”を告白した人物
尾形は3日公開のユーチューバー・カノックスターのYouTubeチャンネルに出演。「嫌いな芸人はいますか？」との質問に「1人だけいるのよ。大っ嫌い、俺。本当に最低な人間なのよ」と告白。名前は伏せられていたものの、「暴力が凄くて」「人をモノとしか思ってない」「愛とか感情は絶対ないと思う」などと強烈な言葉を並べ、「頭はいいし、腕は確かだから。面白いんだけど、人としては終わってる」と語っていた。
この話題に触れた東野は「あのパンサー尾形くんが嫌いな芸人を言うって、ちょっとびっくりして」と切り出し、「不安になってきて。たぶん大丈夫やと思うけど、俺の可能性もある」と発言した。
理由について東野は「嫌いな人は暴力振るうんですって。で、俺、尾形に暴力振るったか…と思ったら振るってんのよ」と説明。「『マルコポロリ！』でビンタしてんねん。そっから怖くなって」と振り返った。
さらに、尾形が語った「先輩と後輩の前で態度が違う」という趣旨の発言にも触れ、「これはどうなんやろ」と困惑。「たまたま後輩にキツく当たってる時に、さんま師匠とかダウンタウンさん、今田さんの前と顔が違ったのかも…ってなってくる」と疑心暗鬼になっている様子を見せた。
また、尾形が語った「人をモノとしか思ってない」という部分については、「あ、俺やん。俺、尾形なんてモノとしか思ってない」と自虐気味に笑い、「便利な小道具やなと思ってるから」と冗談交じりに告白した。
一方で、尾形が“嫌いな芸人”について「頭はいいし、腕は確か」と評していた点には、「そこだけ俺ちゃうかな」と首をかしげる場面もあった。最後には「今度会うのが怖いけど、会ったら思い切って聞こうかな」と語り、「尾形周りの人に『あれ俺のことかな？』って聞いて回りそう」と笑わせていた。
【写真】”嫌いな芸人”を告白した人物
尾形は3日公開のユーチューバー・カノックスターのYouTubeチャンネルに出演。「嫌いな芸人はいますか？」との質問に「1人だけいるのよ。大っ嫌い、俺。本当に最低な人間なのよ」と告白。名前は伏せられていたものの、「暴力が凄くて」「人をモノとしか思ってない」「愛とか感情は絶対ないと思う」などと強烈な言葉を並べ、「頭はいいし、腕は確かだから。面白いんだけど、人としては終わってる」と語っていた。
理由について東野は「嫌いな人は暴力振るうんですって。で、俺、尾形に暴力振るったか…と思ったら振るってんのよ」と説明。「『マルコポロリ！』でビンタしてんねん。そっから怖くなって」と振り返った。
さらに、尾形が語った「先輩と後輩の前で態度が違う」という趣旨の発言にも触れ、「これはどうなんやろ」と困惑。「たまたま後輩にキツく当たってる時に、さんま師匠とかダウンタウンさん、今田さんの前と顔が違ったのかも…ってなってくる」と疑心暗鬼になっている様子を見せた。
また、尾形が語った「人をモノとしか思ってない」という部分については、「あ、俺やん。俺、尾形なんてモノとしか思ってない」と自虐気味に笑い、「便利な小道具やなと思ってるから」と冗談交じりに告白した。
一方で、尾形が“嫌いな芸人”について「頭はいいし、腕は確か」と評していた点には、「そこだけ俺ちゃうかな」と首をかしげる場面もあった。最後には「今度会うのが怖いけど、会ったら思い切って聞こうかな」と語り、「尾形周りの人に『あれ俺のことかな？』って聞いて回りそう」と笑わせていた。