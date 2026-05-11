１１日の主なマーケットイベント １１日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



１０：３０ 中・消費者物価指数

１０：３０ 中・生産者物価指数

２３：００ 米・中古住宅販売件数

※米・３年物国債入札

※ベッセント米財務長官が訪日（１３日まで）



○決算発表・新規上場など



決算発表：ハウス食Ｇ<2810>，マクニカＨＤ<3132>，オープンＨ<3288>，東急不ＨＤ<3289>，帝人<3401>，イビデン<4062>，日本酸素ＨＤ<4091>，東応化<4186>，住友ベ<4203>，扶桑化学<4368>，メルカリ<4385>，日油<4403>，第一三共<4568>，関西ペ<4613>，ＪＸ金属<5016>，ニチアス<5393>，神戸鋼<5406>，住友鉱<5713>，ニッパツ<5991>，ＴＨＫ<6481>，ダイヘン<6622>，ヒロセ電<6806>，ワークマン<7564>，ヤマハ<7951>，群馬銀<8334>，ほくほくＦＧ<8377>，東京センチュ<8439>，オリックス<8591>，京急<9006>，郵船<9101>，ＪＲ九州<9142>，ＳＢ<9434>ほか



出所：MINKABU PRESS