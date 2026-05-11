◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節 清水１−１（ＰＫ４−３）福岡（１０日・アイスタ）

清水エスパルスはホーム福岡戦を１―１で突入したＰＫ戦で制し、５連戦を今季２度目となる３連勝締めした。後半２５分に先制点を許すも、同３０分にＦＷ呉世勲（２７）が同点ゴール。前節のＣ大阪戦で途中出場し、ＰＫ戦勝利に貢献したＧＫ沖悠哉（２６）は、この日もシュート１本を止め、２試合連続でＰＫ戦を制する立役者となった。

ＰＫ戦を２試合連続で制した沖は、清水の勝利を決める最終キッカーとなったＭＦ宇野禅斗（２２）と抱擁を交わした。相手の２本目はポスト直撃、４本目は左隅へのシュートに横っ飛びで反応。右手ではじき出し、特別大会地域リーグラウンドでは最後のアイスタでの試合で勝利を引き寄せた。試合後はスカウティングへ感謝を口にしつつ、「キッカーとの駆け引きもあるので、前回に引き続き楽しみながらプレーできた」と胸を張った。

開幕から４試合連続でゴールマウスを守ったが、２試合はＰＫ戦の末に敗戦。１２試合ぶりの先発出場で成長の跡を見せた。吉田孝行監督（４９）は「きょうもＰＫ戦になりましたけれども、また沖がやってくれると思っていました。本当に透吾も沖も頼もしいゴールキーパー」と評価。指揮官によると、前節Ｃ大阪戦で負傷交代したＧＫ梅田透吾（２５）は重傷ではなく、離脱は数試合程度の見込みで、守護神争いは、熱を帯びそうだ。

特別大会は次戦１７日のアウェー岡山戦、２４日のＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で行われるＧ大阪戦を経て、プレーオフラウンドに進む。チームは６試合連続失点となったが、連戦の中で守備陣の粘り強さは増している。沖は「自分がやることははっきりしています。より上位に行くことが、チームにとっても個人にとっても今後に生きると思うので、今ある環境でしっかりベストを尽くしてやるだけです」と気を引き締めた。（伊藤 明日香）