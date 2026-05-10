桜島降灰予報（定時）

桜島は噴火警戒レベル３「入山規制」が継続中です。

桜島で噴火が発生した場合には、１０日２１時から２４時までと、１１日０９時から１２時までは火口から北西方向の鹿児島市吉野方向に降灰が予想されます。

１０日２１時から１１日１５時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼１０日２１時から２４時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ７０ｋｍ ３ｋｍ

▼１１日００時から０３時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ８０ｋｍ ３ｋｍ

▼１１日０３時から０６時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ７０ｋｍ ３ｋｍ

▼１１日０６時から０９時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ７０ｋｍ ３ｋｍ

▼１１日０９時から１２時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ６０ｋｍ ３ｋｍ

▼１１日１２時から１５時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ５０ｋｍ ３ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、阿久根市、出水市、薩摩川内市、日置市、いちき串木野市、伊佐市、姶良市、さつま町、霧島市

熊本県 ：水俣市

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