3位町田がナ・サンホ2発でEAST逆転制覇に望み繋ぐ!! 千葉はGK谷晃生の牙城を崩せず完封負け
[5.10 J1百年構想リーグEAST 千葉 0-2 町田 フクアリ]
3位のFC町田ゼルビアは10日、ジェフユナイテッド千葉に2-0で勝利した。上位勢より1試合消化が少なく、残り3試合で首位の鹿島アントラーズまで勝ち点8としてEAST制覇の望みを繋いだ。
町田が千葉のミスを見逃さなかった。開始7分、FWテテ・イェンギが最終ライン中央でボールを持つDF久保庭良太にプレスをかけてパスミスを誘うと、こぼれを拾ったFWエリキのパスをFWナ・サンホがゴールに流し込んで先制した。
続く前半36分には最終ラインからのロングボールをイェンギがフリックし、エリキがそこへ走り込んで速攻を展開。最後はスルーパスに抜け出したナ・サンホがGKと1対1になったが、前に出てきたGKホセ・スアレスに阻まれた。
それでも町田は前半36分、MF前寛之がエリキとのワンツーで中央を進んで右サイドへ浮き球を配球。走り込んだイェンギが縦に持ち出してクロスを上げると、ナ・サンホが頭で合わせて2-0とした。
2点ビハインドの千葉は後半10分、MFエドゥアルドが右サイドから中央右寄りのFW安井拓也へ差し込むと、安井のパスでペナルティエリア右に抜け出したFWカルリーニョス・ジュニオがニアサイドへ強烈シュート。これはGK谷晃生に防がれた。同12分にはエドゥアルドのミドルシュートがDF昌子源に当たって枠を捉えたが、またもGK谷の好セーブで枠の上に弾かれた。
さらに千葉は後半29分、MF津久井匠海のダイレクトスルーパスでエドゥアルドが最終ラインの背後を取る決定機になったが、GK谷のビッグセーブでゴールネットを揺らせなかった。そのまま町田がクリーンシートを保ってタイムアップを迎えた。
3位のFC町田ゼルビアは10日、ジェフユナイテッド千葉に2-0で勝利した。上位勢より1試合消化が少なく、残り3試合で首位の鹿島アントラーズまで勝ち点8としてEAST制覇の望みを繋いだ。
町田が千葉のミスを見逃さなかった。開始7分、FWテテ・イェンギが最終ライン中央でボールを持つDF久保庭良太にプレスをかけてパスミスを誘うと、こぼれを拾ったFWエリキのパスをFWナ・サンホがゴールに流し込んで先制した。
それでも町田は前半36分、MF前寛之がエリキとのワンツーで中央を進んで右サイドへ浮き球を配球。走り込んだイェンギが縦に持ち出してクロスを上げると、ナ・サンホが頭で合わせて2-0とした。
2点ビハインドの千葉は後半10分、MFエドゥアルドが右サイドから中央右寄りのFW安井拓也へ差し込むと、安井のパスでペナルティエリア右に抜け出したFWカルリーニョス・ジュニオがニアサイドへ強烈シュート。これはGK谷晃生に防がれた。同12分にはエドゥアルドのミドルシュートがDF昌子源に当たって枠を捉えたが、またもGK谷の好セーブで枠の上に弾かれた。
さらに千葉は後半29分、MF津久井匠海のダイレクトスルーパスでエドゥアルドが最終ラインの背後を取る決定機になったが、GK谷のビッグセーブでゴールネットを揺らせなかった。そのまま町田がクリーンシートを保ってタイムアップを迎えた。