格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、兵庫・ＧＬＩＯＮ ＡＲＥＮＡ ＫＯＢＥ）で、ルイス・グスタボ（２９＝ブラジル）がイルホム・ノジモフ（３１＝ウズベキスタン）を１２８秒で仕留め、悲願のＲＩＺＩＮライト級王座奪取に成功した。

昨年大みそかに前王者ホベルト・サトシ・ソウザ（ブラジル）をわずか１３秒ヒザ蹴りで破りベルトを奪取したノジモフに対し、リーチで約１０・５センチ劣るグスタボはガードを高めながら距離を測るように相手の攻撃を冷静にかわす。そして一気に間を詰めると強烈な右フック一撃で吹っ飛ばし、ダウンしたノジモフに追撃のパウンドを放ったところでレフェリーに試合を止められて１ラウンド２分８秒ＴＫＯ勝ちが告げられた。

試合後、歓喜のグスタボは号泣しながらベルトを巻かれる。続いて涙ながらにマイクを持つと、時折声を詰まらせながら「言葉にできないくらい幸せです。今日は母の日なので、勝利を母に捧げたいです。日本で絶対に王者になると言ってきて、実現して幸せです。日本のファンの方、応援してくれてありがとうございます」と笑顔。そして「イチバーン！」と叫ぶとシャンパンファイトで喜びを表現した。