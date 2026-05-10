◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節 ＦＣ東京―東京Ｖ（１０日・味の素スタジアム）

６月の北中米Ｗ杯で日本人初の５大会連続Ｗ杯メンバー入りを目指すＦＣ東京のＤＦ長友佑都が、日本代表・森保一監督が視察に訪れた中、リーグ１０試合ぶりに先発し、後半３２分までプレーした。

前節の６日の千葉戦で右ハムストリング肉離れによる離脱から５３日ぶりに復帰し、後半２５分からプレー。１５日の日本代表のＷ杯メンバー発表前最後の一戦となった“御前試合”で左サイドバックで先発した鉄人は、前半４分には積極的な攻撃参加を披露し、同１０分にはサイドを駆け上がってクロスを上げる。

守備でも前半１７分には競り合いで強さを見せると球際でも強さを発揮し、同４０分にはエリア内で右足シュートを放つ場面を作った。

後半４分には左サイドの高い位置でボールをキープし、ファウルを誘うと、ゴール裏のサポーターに向かって両手を上げてあおって盛り上げる。後半３２分までプレーし、球際の強さや豊富な運動量でコンディションの良さを示した。