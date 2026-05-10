仙台、EAST-Aで１位確定！ 敵地で八戸にPK戦勝ち、残り２節で２位湘南と勝点９差
勝点３を積み上げれば、文句なしでEAST-Aの１位が確定。ベガルタ仙台は５月10日、J２・J３百年構想リーグ第16節でヴァンラーレ八戸と敵地で対戦した。
試合開始時の順位は、仙台が首位で八戸は最下位。成績面では優位と見られる仙台は18分に失点。右サイドを崩され、クロス攻撃から澤上竜二のヘディングシュートでゴールを割られた。
30分にはアクシデント。郄田椋汰の負傷交代で五十嵐聖己が投入される。
前半はそのまま１点ビハインドで終了。迎えた後半、54分に仙台が試合を振り出しに戻す。五十嵐のクロスから相良竜之介が確実にゴールに流し込んだ。
勝ち越しを狙う仙台だが、２点目は奪えず。１−１で迎えたPK戦を５−４で制した。
この結果は、仙台は勝点２を上積み。同日に２位の湘南ベルマーレは横浜FCに０−１で敗戦。シーズンは残り２試合で、仙台と湘南の勝点差は「９」となり、仙台のEAST-Aの１位が決まった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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試合開始時の順位は、仙台が首位で八戸は最下位。成績面では優位と見られる仙台は18分に失点。右サイドを崩され、クロス攻撃から澤上竜二のヘディングシュートでゴールを割られた。
30分にはアクシデント。郄田椋汰の負傷交代で五十嵐聖己が投入される。
勝ち越しを狙う仙台だが、２点目は奪えず。１−１で迎えたPK戦を５−４で制した。
この結果は、仙台は勝点２を上積み。同日に２位の湘南ベルマーレは横浜FCに０−１で敗戦。シーズンは残り２試合で、仙台と湘南の勝点差は「９」となり、仙台のEAST-Aの１位が決まった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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