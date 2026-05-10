鳥取vs北九州 スタメン発表
[5.10 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第16節](Axis)
※14:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 47 桃井玲
DF 4 二階堂正哉
DF 34 鄭翔英
DF 42 金浦真樹
MF 7 小澤秀充
MF 15 木内達也
MF 18 荒井涼
MF 21 矢島慎也
MF 27 本保奏希
FW 10 三木直土
FW 24 星景虎
控え
GK 88 バーンズ・アントン
DF 3 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 14 河村匠
DF 55 大嶋春樹
MF 2 藤田一途
MF 8 東條敦輝
MF 32 高柳郁弥
FW 9 篠田大輝
FW 72 チャ・ウォンジュン
監督
林健太郎
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 4 長谷川光基
DF 6 星広太
DF 96 西袋裕太
MF 7 平原隆暉
MF 9 河辺駿太郎
MF 13 熊澤和希
MF 17 岡野凜平
MF 19 吉原楓人
MF 30 福森健太
FW 18 渡邉颯太
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 22 生駒仁
DF 23 前田稜太
MF 8 吉長真優
MF 14 井澤春輝
MF 24 平松昇
MF 28 木實快斗
MF 66 高橋大悟
FW 37 吉田晃盛
監督
増本浩平
※14:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 47 桃井玲
DF 4 二階堂正哉
DF 34 鄭翔英
DF 42 金浦真樹
MF 7 小澤秀充
MF 15 木内達也
MF 18 荒井涼
MF 21 矢島慎也
MF 27 本保奏希
FW 10 三木直土
FW 24 星景虎
控え
GK 88 バーンズ・アントン
DF 3 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 55 大嶋春樹
MF 2 藤田一途
MF 8 東條敦輝
MF 32 高柳郁弥
FW 9 篠田大輝
FW 72 チャ・ウォンジュン
監督
林健太郎
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 4 長谷川光基
DF 6 星広太
DF 96 西袋裕太
MF 7 平原隆暉
MF 9 河辺駿太郎
MF 13 熊澤和希
MF 17 岡野凜平
MF 19 吉原楓人
MF 30 福森健太
FW 18 渡邉颯太
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 22 生駒仁
DF 23 前田稜太
MF 8 吉長真優
MF 14 井澤春輝
MF 24 平松昇
MF 28 木實快斗
MF 66 高橋大悟
FW 37 吉田晃盛
監督
増本浩平