[5.10 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第16節](Axis)

※14:00開始

主審:酒井達矢

<出場メンバー>

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 47 桃井玲

DF 4 二階堂正哉

DF 34 鄭翔英

DF 42 金浦真樹

MF 7 小澤秀充

MF 15 木内達也

MF 18 荒井涼

MF 21 矢島慎也

MF 27 本保奏希

FW 10 三木直土

FW 24 星景虎

控え

GK 88 バーンズ・アントン

DF 3 ヴァンイヤーデン・ショーン

DF 14 河村匠

DF 55 大嶋春樹

MF 2 藤田一途

MF 8 東條敦輝

MF 32 高柳郁弥

FW 9 篠田大輝

FW 72 チャ・ウォンジュン

監督

林健太郎

[ギラヴァンツ北九州]

先発

GK 41 杉本光希

DF 4 長谷川光基

DF 6 星広太

DF 96 西袋裕太

MF 7 平原隆暉

MF 9 河辺駿太郎

MF 13 熊澤和希

MF 17 岡野凜平

MF 19 吉原楓人

MF 30 福森健太

FW 18 渡邉颯太

控え

GK 31 大谷幸輝

DF 22 生駒仁

DF 23 前田稜太

MF 8 吉長真優

MF 14 井澤春輝

MF 24 平松昇

MF 28 木實快斗

MF 66 高橋大悟

FW 37 吉田晃盛

監督

増本浩平