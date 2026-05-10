【タリーズ史上初】アイスクリームがモチーフの新ドリンク「チョコミントシェイク」「クッキー&クリームシェイク」

タリーズコーヒーは、5月13日からサマーシーズンの第一弾ドリンクを発売する。

夏ならではの「爽快感」のニーズに着目し、初めて「チョコミント」フレーバーのドリンクを考案した。さらに、「クッキー&クリーム」フレーバーもドリンクで表現。それぞれのフレーバーを「もっと!」楽しめる、ミント･クッキー増量版もラインアップする。

また、同日より、夏季向けのフルーツティーも発売する。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

【夏季限定ドリンクの画像はこちら】

◆「チョコミントシェイク」Tall:750円

爽やかなミントの香りと清涼感に、ほどよい甘さが感じられる仕立て。爽快なミント風味のシェイクに、クーベルチュールチョコが食感と味わいのアクセントになっており、最後まで飽きずに楽しめる。チョコミント好きな人だけでなく、これまで苦手だった人でも楽しめる、爽快感と甘さが心地よく調和した味わい。

◆「クッキー&クリームシェイク」Tall:750円

クリーミーなミルクシェイクに、ココアクッキーのザクザク食感をアクセントに加えた。アイスクリームのように甘くなめらかなシェイクと、香ばしくほろ苦いココアクッキーの組み合わせ。

◆「もっと!チョコミントシェイク」「もっと!クッキー&クリームシェイク」

Tallのみ:各790円

◆「&TEA グレープフルーツセパレートティー」

Tall:585円 Grande:645円

みずみずしいホワイトグレープフルーツ果汁とアールグレイティーを合わせた、すっきりとした味わいのフルーツティー。アールグレイの華やかな香りと、グレープフルーツの酸味が楽しめる。