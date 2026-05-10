「完済したのに借りられない」「借金ゼロなのに落ちる」住宅ローン審査の意外な落とし穴…審査で「夫の借金」が発覚したケースも

「年収が高ければ通る」「勤務先がしっかりしていれば問題ない」と思われがちな住宅ローン審査。だが、実際にはそうしたイメージとはまったく違う基準で判断が下されている。過去の返済履歴や思わぬ記録、さらには“何も履歴がないこと”さえも不利に働くケースがあるという。

【画像】『住宅業界ぶっちゃけ話 元営業マンが暴露する儲けのカラクリ』

『住宅業界ぶっちゃけ話 元営業マンが暴露する儲けのカラクリ』より一部抜粋、再構成してお届けする。

ローン審査で信用のない人の「信用情報」とは？

住宅ローンをはじめ、クレジットカードや商品購入の分割払い、消費者金融も含め、世の中の金融審査は、すべて信用情報機関の信用情報をもとにしている。

多少はその会社ごとの審査基準はあるにせよ、「独自審査」や「自社審査」などでお金の貸付をしてくれるところは、まずほとんどないといってもいい。

なぜなら、「信用情報」の照会なくして審査のしようがないからだ。その人が、いつ、どこからお金を借りて、借りている残高がいくらあるのか？ その返済履歴は？ 何社からいくら借りているのか？ 弁護士や裁判所が介入して借金を整理したことがないのか……？ そういったすべてを知ることができるのが信用情報というもの。

銀行にかぎらず、金融会社は、この信用情報機関に加盟し、申し込みが入ったら、そのお客さまのお金の履歴書ともいえる信用情報を照会するわけである。

そして、その人の「返済の信用度」を見る。その情報のなかでも銀行を含む金融機関がいちばん注視するのが異動情報、すなわち金融事故といわれるものであり、世間一般に「ブラック」と呼ばれるものがこれ。

ブラックリストなどという人もいるが、実際にそんなリストがあるわけではなく、信用情報を照会した際に発覚する金融事故のことをいう。

そして住宅ローン審査時にこの情報が出てきてしまったら、その人が住宅ローンの借入ができる可能性はほぼ0％となる。

私自身、消費者金融に勤めていたときはこの信用情報を照会する側だったため、本当、こればかりは照会してみないとわからないということを痛感している。

つまり人柄や雰囲気でわかるものでもなければ、現在の収入や社会的地位で予測がつくものでもない。

たまにお客さまのなかにいるのが、「以前、債務整理をしたことあるけど、きちんと全額返済しましたよ。なのに、なぜ借りられない？」という人。

債務整理の任意返済で完済していても、任意整理ということは、利息を下げてもらったか、利息を免除してもらっているということ。

そういう意味では「きちんと」返済したことにはならないのである。

だから任意整理で完済してようと破産してようと、信用情報の扱いは同じ「金融事故」となる。

ちなみに一度、信用情報にこの事故情報が載ってしまうと、5～10年はその記録が残ってしまうため、現在、どんなに年収が高かろうが、裕福な暮らしをしてようが、審査には落ちることとなるだろう。

銀行も、その人の未来などは予測できないので、その人の「過去」を見て判断するしかないわけである。

住宅メーカーのお客さまも同様に、その人の現在の生活ぶりや年収では判断がつかないことも多い。

見た目ではわからない信用情報の現実

高級車に乗って颯爽と展示場に訪れるお客さまも、審査で信用情報を照会してみたら、過去に「債務整理」をしていたり、クレジットカードの延滞記録が出てきたり（金融事故ではなくても3カ月以上延滞すると信用情報に残ってしまう）して審査落ちするケースもある。

逆に15年前に債務整理していても、信用情報からはその後、抹消されていて、すんなり審査に通ってしまう人もいる。

ただ後者のような信用情報から昔の「黒歴史」が抹消されている人にも注意が必要。

たまたまこのお客さまは、その後、クレジットカード等もつくり、他社借入も確認できたのでよかったが、たまに信用情報にまったく何も出てこないケースがある。

これが「スーパーホワイト」というもので、ローンやクレジットカードをいっさい使った履歴がない人。

もちろん現金主義で本当に使ったことがない人もいるのかもしれないが、この時代、なかなかそういう人は希少である。

これがまだ成人したばかりの若者ならわからないこともないが、いい年こいたオヤジが一度もカードをつくったことがないなんてことになれば、銀行は「借りなかった」のではなく「借りることができなかった」のではないかという疑いを持ち、審査に不利に働くこともある。

ちなみに審査落ちしたときに、お客さまからその理由を聞かれても、表向きは「銀行は住宅メーカーの人間には教えてくれません」ということになっているが、つきあいの長い銀行員になると、「ちょっと昔の延滞が出てまして……」とか、「いやぁ、まぁ……そういうことです」と、実際には大まかに教えてもらえることも多い。

銀行員のいう「そういうこと」というのは、隠語というほど大げさなものではないが、「金融事故」ということである。

それと、お客さまが住宅ローン審査申込書記入時に「他社借入」というものを記載する項目がある。

住宅営業マンが「ほかの銀行やクレジットカード、消費者金融も入れて借入という借入はすべてご記入ください」とご夫婦にいったときに、奥さまは「さすがに消費者金融はねぇ」と、そんなものあるはずがないといったくらいの勢いで薄ら笑いを浮かべるも、横にいるご主人の目は泳いでいるという場面に出くわすことがある。

そして、ご主人のほうは「何も今日じゃなくてもいいんじゃないか」という逃げの姿勢に入る。もう、こうなるといやな予感しかしない。

こういった場合、たいがい奥さまに内緒の借金を消費者金融でつまんでいることが多いのである。

私の消費者金融時代にも自社の債務者リストに意外と思われる知人を何人も発見した経験がある。人の懐事情とは本当にわからないものなのだ。

文／屋敷康蔵

『住宅業界ぶっちゃけ話 元営業マンが暴露する儲けのカラクリ』（清談社Puclico）

屋敷 康蔵

2026/4/24

1,760円（税込）

256ページ

ISBN： 978-4868500032

ベストセラー『住宅営業マンぺこぺこ日記』著者が、

実体験から描いたブラックな裏側！



住宅展示場、営業ノルマ、住宅ローン、リフォーム…

誰も書けなかった、マイホームのリアル！



特殊な業界にどっぷり浸かってきた著者と、

一円でも安く家を建てたいお客さま、一円でも高く家を売りたい営業マンの

腹の探り合いが繰り広げられる、魑魅魍魎の人間ドラマ。



みなさんは、住宅業界というものに、どんなイメージをお持ちだろうか？

買い手側としては、決して失敗の許されない大きな買い物。

私は30代半ばから10年超という歳月、この業界に身を置き、

この重荷すぎるお客さまの「夢」にかかわってきた。

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さぁ、住宅業界の裏の世界をのぞき見る準備はできているだろうか？（「はじめに」より）