安藤美姫、「バチクソ臭い人いる」新幹線での“もんく”明かす
安藤美姫が10日放送の読売テレビの特別番組『もんくもん』（後4：30）に出演。あるもんくを明かす。
【番組カット】それぞれの”もんく”を語るゲスト（10日放送回）
なるみ、メッセンジャーの黒田有、ホラン千秋が、世の中にあふれるちょっとした不満「プチもんく」を肴に、スペシャルゲストとトークバトルを繰り広げる同番組。“皐月もんくSP”と題し5月の日曜日（3日・10日・17日・31日）に、全4回にわたって放送する。
10日放送回のゲストは、安藤のほか、くっきー！（野性爆弾）とお見送り芸人しんいち。初登場のしんいちは、黒田について「おもしろくないこと言うと足踏むイメージ」と語ると、くっきー！が「足踏むじゃ済まへん。アイスピック太もも」とツッコミを入れ、安藤は大ウケ。「私サイコパス好きなんで」と明かすと、スタジオはさらなる爆笑の渦に。
最初の企画は、GW直後だからこそ聞きたい「公共交通機関のもんく」。「イヤホンの音漏れ」「体当たりおじさん」「過度なイチャつきカップル」「観光客の巨大スーツケース」「ポテチをぶちまけた乗客」など、街行く人々からさまざまなもんくが飛び出す。
スタジオでは、電車内でイチャつくカップルのトークで大盛り上がり。ホランは「ドラマや映画でしか見られない光景を生で見られるエンタメ」と語る。そこで黒田が「美男美女の（イチャつき）を見たことない」とぶちまけると、ホランは「それは私言ってない」とピシャリ。「容姿に関しては何も言ってないんで」と畳みかけると、黒田は「しょーもなくなってきな、テレビが」と吠える。なるみが「外でイチャつきたくなるタイプ？」と安藤に話をふると、「撮られてますからね」とケロリ。トークでも貫録を見せつける。
さらに「バチクソ臭い人いる」と、新幹線で靴を脱ぐ人へのもんくを叫ぶ。一方、グリーン車のフットレストに落ちた食べ物も食べられると語るくっきー！は、新幹線でDA PUMPと遭遇した際のエピソードを披露する。
【番組カット】それぞれの”もんく”を語るゲスト（10日放送回）
なるみ、メッセンジャーの黒田有、ホラン千秋が、世の中にあふれるちょっとした不満「プチもんく」を肴に、スペシャルゲストとトークバトルを繰り広げる同番組。“皐月もんくSP”と題し5月の日曜日（3日・10日・17日・31日）に、全4回にわたって放送する。
10日放送回のゲストは、安藤のほか、くっきー！（野性爆弾）とお見送り芸人しんいち。初登場のしんいちは、黒田について「おもしろくないこと言うと足踏むイメージ」と語ると、くっきー！が「足踏むじゃ済まへん。アイスピック太もも」とツッコミを入れ、安藤は大ウケ。「私サイコパス好きなんで」と明かすと、スタジオはさらなる爆笑の渦に。
スタジオでは、電車内でイチャつくカップルのトークで大盛り上がり。ホランは「ドラマや映画でしか見られない光景を生で見られるエンタメ」と語る。そこで黒田が「美男美女の（イチャつき）を見たことない」とぶちまけると、ホランは「それは私言ってない」とピシャリ。「容姿に関しては何も言ってないんで」と畳みかけると、黒田は「しょーもなくなってきな、テレビが」と吠える。なるみが「外でイチャつきたくなるタイプ？」と安藤に話をふると、「撮られてますからね」とケロリ。トークでも貫録を見せつける。
さらに「バチクソ臭い人いる」と、新幹線で靴を脱ぐ人へのもんくを叫ぶ。一方、グリーン車のフットレストに落ちた食べ物も食べられると語るくっきー！は、新幹線でDA PUMPと遭遇した際のエピソードを披露する。