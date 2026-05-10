インスタグラムを更新

フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花が9日、自身のインスタグラムを更新。パートナーの西山真瑚との「成長たっぷり」という練習動画を公開すると、ファンから期待を寄せる声が集まった。

紀平は「最近の成長たっぷりのリール動画を作ってみたので最後まで見てね」とし、インスタグラムを更新した。

パートナーの西山とリンクで華麗に舞う姿のほか、厳しい練習を物語るように右脚に巻かれたテーピング、さらには側転するシーンも収められていた。

昨年9月末にアイスダンス転向を表明した紀平。約8か月が経過した今の姿に、ファンからは期待の声が上がる。

「りかしんの成長曲線に驚きです」

「めっちゃ成長してる！！すごく頑張ってきたんだとわかる動画です」

「梨花ちゃんの倒立、久しぶりに見ました」

「グッと来ました」

「努力と成長がすごい。なんだか感動してしまいました。怪我なく頑張って！」

「りかしんのこれからは無限大」

「頑張ってるね！！もう今から大会楽しみ！！」

りかしんの2人は昨年末の全日本選手権で4位。フランス・アルプス地域で開催される2030年五輪を目指している。



（THE ANSWER編集部）