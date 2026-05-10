“timeleszの末っ子”橋本将生＆猪俣周杜＆篠塚大輝、バク転に挑戦 A.B.C-Z塚田僚一がサプライズ登場
“Mr.手土産”勝俣州和が、きょう10日放送日本テレビ系『timeleszファミリア』（毎週日曜 後2：00〜後3：00）に出演する。
【番組カット】ミスター手土産が登場！『timeleszファミリア』
芸能界の大御所たちと仲が良いイメージの勝俣だが、そこには「手土産」という最大の武器があった。「心を送ることで心と心が繋がる」人付き合いに大切な名言が連発する。
まずは、心を繋げる手土産クイズでtimeleszメンバーの手土産力をチェック。芸歴の長い菊池風磨＆佐藤勝利の回答に勝俣はどんな反応をするのか。寺西拓人が大先輩の前でありえない行動に出る。勝俣は「コロッケで話が膨らまないやつは二流」と語るが、timeleszメンバーはコロッケを使って会話を広げられるのか。
ドラマの仕事も多くなってきたtimeleszの8人。菊池が一番緊張すると話す「主演ドラマの現場に持っていく手土産」に最適な一品を勝俣が伝授する。
より日常に生かすために「シチュエーション手土産チャレンジ」に挑戦。「映画撮影で大遅刻をした翌日」という難しいシチュエーションを手土産とコミュニケーションの力で切り抜けられるのか。
そして、新たなロケシリーズがスタートする。その名も「○○三兄弟」。橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の末っ子3人がさまざまなことにチャレンジしていく企画となる。記念すべき1回目は「バク転三兄弟」。3人とも全くの未経験だというが、自信はある様子。サプライズで現れた塚田僚一（A.B.C-Z）の指導のもと、バク転習得に必要な「心技体」を身に付ける。
【番組カット】ミスター手土産が登場！『timeleszファミリア』
芸能界の大御所たちと仲が良いイメージの勝俣だが、そこには「手土産」という最大の武器があった。「心を送ることで心と心が繋がる」人付き合いに大切な名言が連発する。
まずは、心を繋げる手土産クイズでtimeleszメンバーの手土産力をチェック。芸歴の長い菊池風磨＆佐藤勝利の回答に勝俣はどんな反応をするのか。寺西拓人が大先輩の前でありえない行動に出る。勝俣は「コロッケで話が膨らまないやつは二流」と語るが、timeleszメンバーはコロッケを使って会話を広げられるのか。
より日常に生かすために「シチュエーション手土産チャレンジ」に挑戦。「映画撮影で大遅刻をした翌日」という難しいシチュエーションを手土産とコミュニケーションの力で切り抜けられるのか。
そして、新たなロケシリーズがスタートする。その名も「○○三兄弟」。橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の末っ子3人がさまざまなことにチャレンジしていく企画となる。記念すべき1回目は「バク転三兄弟」。3人とも全くの未経験だというが、自信はある様子。サプライズで現れた塚田僚一（A.B.C-Z）の指導のもと、バク転習得に必要な「心技体」を身に付ける。