元HKT48でアイドルグループ「イイトコドリ」の長野雅（26）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

ロングヘアをアップにまとめ、胸元を限界ギリギリまであらわにしたバンドゥビキニ水着姿で入浴するショットを公開。「私のどこが好きなのか言ってみて？」と問いかけた。

さらに別の投稿では「1番好きでいてくれる？」「黒髪が好きー！」などとつづり、ピンクのひもビキニ水着姿や、ハイレグなデザインでグレーのレオタード風衣装などもアップした。

ファンやフォロワーからも「神々しいまでの美しさ」「衝撃的」「一目惚れ」「セクシーボディーライン」「肉体美！」「スタイル抜群」「くびれも綺麗」「sexyすぎます」「危ないハイレグ」「際どいですね」などのコメントが寄せられている。

長野は愛知県出身。18年11月にHNT48劇場での「777んてったってHKT48〜7周年は天神で大フィーバー〜」で5期生としてお披露目。21年12月に正規メンバー昇格。23年8月1日の卒業公演で活動終了。25年12月からアイドルグループ「イイトコドリ」メンバーに加入。愛称は「みやびーむ」。特技は水泳。身長164センチ。血液型O。