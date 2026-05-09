飼い主さんに抱っこされる猫ちゃんにヤキモチを妬いてしまうわんちゃんの光景が可愛いと、21万再生を超える反響を呼んでいます。

飼い主さんが猫ちゃんを抱き上げようとしている瞬間を目撃してしまったわんちゃんの、可愛すぎる阻止の方法とは…？こちらの投稿には、「もはや人間の子供ｗ」「素直な反応がカワイイ～♡」と、たくさんのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：猫を抱っこしようとする男性→見ていた犬が嫉妬してしまい…まさかの『阻止の仕方』】

リコピンちゃんを抱っこする瞬間を目撃してしまったトマトちゃん

TikTokアカウント『tomato&lycopene』に投稿されたのは、飼い主さんに抱っこされる猫ちゃんにヤキモチを妬いてしまうわんちゃんの光景。

ある日、飼い主さんがお部屋の中で立っていると、マンチカンのリコピンちゃんが足元にやってきたそう。そこで飼い主さんがリコピンちゃんを抱き上げようとしたところ、思いもよらない事態が起こることに。

そばでその様子を見ていたフレンチブルドッグのトマトちゃんが、飼い主さんに抱っこしてもらうリコピンちゃんを目撃してヤキモチを妬いてしまったのでした。

その後、自分も飼い主さんに注目してもらいたいトマトちゃんは、予想外の『ある行動』を見せて…？

リコピンちゃんの背中に抱きついて抱っこを阻止！

リコピンちゃんが飼い主さんに抱き上げられる瞬間を目の前で見てしまったトマトちゃん。すると次の瞬間…

なんと、トマトちゃんはリコピンちゃんの背中をガシッと掴んだのだそう！思いがけないトマトちゃんの行動に、飼い主さんは思わず笑い声を上げてしまったといいます。

飼い主さんがリコピンちゃんを優しく抱き上げている姿を見たトマトちゃんは、何か言いたげに飼い主さんの足に自分の前足を乗せて見上げていたそう。そんな可愛らしい姿を見たら、いっぺんにふたりを抱っこしてあげたくなってしまいます。

リコピンちゃんを降ろしてみると…

リコピンちゃんを抱っこしていたところ、トマトちゃんに熱い視線を送られてしまった飼い主さん。そこで飼い主さんは、一旦リコピンちゃんを床に降ろすことに。すると、トマトちゃんは飼い主さんとリコピンちゃんの間に立って、ヤキモチ全開に。

そんないじらしいトマトちゃんの姿を見た飼い主さんは、その後トマトちゃんもしっかり抱っこしてあげたそう。飼い主さんに一番に愛されたいトマトちゃんの光景に、キュンとしてしまう人が続出することとなったのでした。

リコピンちゃんにヤキモチを妬いてしまうトマトちゃんの光景には、「わんちゃんも猫ちゃんも可愛すぎる」「人間みたいｗかわいい♡」と絶賛の声が寄せられることに。また「猫ちゃんの複雑そうな顔ｗ」と、リコピンちゃんの動揺する姿にも注目が集まったのでした。

TikTokアカウント『tomato&lycopene』では、そんな愛され上手なトマトちゃんと家族たちの、にぎやかで愛情いっぱいな日々が投稿されていますよ。

トマトちゃん、リコピンちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「tomato&lycopene」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。