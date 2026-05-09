「和装が似合うアイドル」「品がある」京本大我の美しい和装ショットを披露、「よくお似合い」「美しい」の声

【写真】京本大我の美しさにうっとり…和装姿に反響続々

淡交社デジタル茶の湯マップ公式Instagramでは、SixTONES・京本大我が着用した和装ショットと共に、着物についての詳しい説明を披露した。

■京本大我が着用した着物を解説

公式Instagramでは、【「なごみ」編集部より】として、京本の連載「京本大我 亭主のもてなし」（『なごみ』5月号）に掲載の和装ショットと、着物の写真を2点、計3点の写真を公開した。

5月号のテーマ「炭と灰を知る」を紹介した上で、「白橡地（ベージュに近い色）で襷格子の落ち着いた御召に、襟元からのぞく青、そして龍村美術織物の葡萄唐草文錦の帯を合わせた上品な装い」と綴った。

2枚目、3枚目の写真では生地の質感が伝わるようにフォーカスをあて、着物の柄や襟の色や帯についての解説を添えた。

続けて「見事に着こなされたその佇まいは、まるでドラマのワンシーンを垣間見るかのようでした」と、静かながらにも隠し切れない興奮が伝わってくる言葉を紡ぎ、最後に「誌面でもぜひ、その美しい姿をご覧ください」と結んだ。

この投稿には、「和装がよくお似合い」「和装が似合うアイドル」「美しい」「品がある佇まい」などのコメントが寄せられており、京本の和装姿に惚れ惚れしたフォロワーも多かったようだ。

■京本大我の美しさにうっとり…和装姿を披露