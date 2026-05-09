◇ナ・リーグ ドジャース3−1ブレーブス（2026年5月8日 ロサンゼルス）

ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（36）が8日（日本時間9日）、本拠でのブレーブス戦に「3番・一塁」で先発出場。第3打席で4号ソロを放ち、チームの勝利に貢献した。

2−1で迎えた6回の第3打席、相手先発・セールの真ん中付近の直球を完璧に捉え、中堅左に4号アーチを放り込み、貴重な追加点を奪った。本塁打は4月6日のブルージェイズ戦以来、26試合ぶりで、ドジャース移籍後100号と節目の一発となった。

試合後、フリーマンは24年サイ・ヤング賞の左腕セールから放った一発に「クリス（セール）相手なら、詰まったポテンヒットでも喜んでいたと思う。左打者にとって、彼はおそらくこのゲームで最も厳しい左投手。後ろから投げてくるような角度だから、死球を受ける覚悟ぐらいで入らないといけない。そういうメンタリティで対戦しなければいけない」と難敵から打てたことに納得顔を見せ「もちろん、あの球は彼も狙った場所ではなかったと思う。でも、球界最高クラスの投手のミスは、そうやって仕留めないといけない。ああいうスイングはここ1カ月できていなかったから、自分の取り組みが良くなっているということ」とうなずいた。

4月下旬から打撃の調子がやや下降気味だったことから、前カードのアストロズ戦で足を内側に向け、スタンスを修正。「腰を残せて、ボールを引きつけられるようになっている」と手応えを口にする。

サイ・ヤング賞左腕である難敵セールから3点を奪い、ナ・リーグ東地区首位を独走する強敵・ブレーブスに勝利。「ああいう形で勝てたのは大きい。こちらの投手陣も、2日前にはブルペンが8イニングをカバーし、今日もまた4イニング以上を投げなければいけなかった。相手は最高勝率のチームだし、本当にいい野球をしているチーム。その中で、今日は非常に質の高い試合運びができた」とうなずいた。