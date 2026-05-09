◇ア・リーグ ホワイトソックス 8―12 マリナーズ（2026年5月8日 シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が8日（日本時間9日）、本拠マリナーズ戦に「2番・一塁」で先発。3試合ぶりにメジャートップタイとなる15号ソロを放ったが、チームは8―12で敗れて3連敗を喫した。

村上は初回の第1打席で相手先発右腕ハンコックから、外寄りのシンカーを逆らわずに左翼席へ運んだ。左翼への本塁打は自身メジャー初。4月14日のレイズ戦から8カード続けて3連戦の初戦で本塁打をマークした。大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者によると「8カード連続初戦本塁打」はメジャー初の快挙で、キャリア初戦から38試合での15本塁打はリース・ホスキンス（17年、当時フィリーズ）の18本に次いで歴代2位タイ、球団史上最速ペースとなった。

ホワイトソックスのクリス・ゲッツGMは「これまで通りのプレーを続けてほしい。彼は我々にとって本当に大きな力になっているからだ」と村上を称賛。「彼がチームにもたらすもの、打線に及ぼす影響力は計り知れない。我々はただ、彼が質の高い打席を重ね、出塁し、得点を重ね、彼らしい野球を続けてくれるのを見守りたい」と評価した。

1試合複数本塁打こそないものの、開幕からペースを落とすことなく15人の投手から15本塁打をマークしている。ゲッツGMは「我々は彼がこれまでやってきたことを続けられるよう、できる限りのサポートをしたいと思う。彼にはこれ以上何もする必要はない」と強調し、「リーグ全体が彼を分析しようとしているが、彼は常に素晴らしいプレーを見せ、周囲を驚かせ続けている。彼の決意、勤勉性、そしてインテリジェンスを見れば、彼がさらに成長しないとは考えにくい」と対応力にも自信を示した。