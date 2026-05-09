BOYNEXTDOOR、木村慧人＆中島颯太とコラボダンスで大盛り上がり「幸せな時間でした！」【『BOYNEXTDOOR トモダチベース』】
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ／毎週土曜 後2：30〜※全8回）第4回が、きょう9日に放送される。それに先立って、見どころと場面写真が公開された。
【番組カット】ノリノリ！木村慧人＆中島颯太とコラボダンスするBOYNEXTDOOR
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
同番組では、BOYNEXTDOORの6人が集う“トモダチベース”にアーティストや俳優などさまざまなゲストが登場する。BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、番組が終わる頃には“トモダチ”に。BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に寄り添う、オリジナリティあふれるトークバラエティ番組となる。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体な素顔もポイントとなる。
第4回の放送では、 トモダチベースの“隣人”東京ホテイソン・たけるが進行役を務め、ゲストにはFANTASTICSの木村慧人＆中島颯太を迎える。JAEHYUNとWOONHAKは、同局系『DayDay.』で中島と共演したことがあるが、他のメンバーは初共演。木村が、BOYNEXTDOOR「今日だけI LOVE YOU（Japanese Ver.）」をさらりと踊り、中島が趣味のカメラで写真を撮るなど、すぐに距離を縮める。
そして、木村と中島がトモダチベースに手土産として持ってきたお肉で、BOYNEXTDOORのメンバーと一緒に“しゃぶしゃぶパーティー”を開催。BOYNEXTDOORと“究極のゴマダレ探し”でトモダチになる。
さらに、SNSコラボダンス撮影会も実施。お互いのグループの人気曲やBOYNEXTDOORがコピーしたこともある“名曲”などを披露する。
収録後、LEEHANは「今日は、実際に僕たちと同じようにボーイグループとして活動されている方々にお会いしたので、いつもよりも早く親しくなることができた気がします。幸せな時間でした！」、WOONHAKは「颯太さんと慧人さんが、僕たちにとても良くしてくださって、本当に感謝しています。とても“優しい人”たちです。ぜひこれからも仲良くさせていただきたいです！」と充実感あふれるコメントを寄せた。
【番組カット】ノリノリ！木村慧人＆中島颯太とコラボダンスするBOYNEXTDOOR
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
第4回の放送では、 トモダチベースの“隣人”東京ホテイソン・たけるが進行役を務め、ゲストにはFANTASTICSの木村慧人＆中島颯太を迎える。JAEHYUNとWOONHAKは、同局系『DayDay.』で中島と共演したことがあるが、他のメンバーは初共演。木村が、BOYNEXTDOOR「今日だけI LOVE YOU（Japanese Ver.）」をさらりと踊り、中島が趣味のカメラで写真を撮るなど、すぐに距離を縮める。
そして、木村と中島がトモダチベースに手土産として持ってきたお肉で、BOYNEXTDOORのメンバーと一緒に“しゃぶしゃぶパーティー”を開催。BOYNEXTDOORと“究極のゴマダレ探し”でトモダチになる。
さらに、SNSコラボダンス撮影会も実施。お互いのグループの人気曲やBOYNEXTDOORがコピーしたこともある“名曲”などを披露する。
収録後、LEEHANは「今日は、実際に僕たちと同じようにボーイグループとして活動されている方々にお会いしたので、いつもよりも早く親しくなることができた気がします。幸せな時間でした！」、WOONHAKは「颯太さんと慧人さんが、僕たちにとても良くしてくださって、本当に感謝しています。とても“優しい人”たちです。ぜひこれからも仲良くさせていただきたいです！」と充実感あふれるコメントを寄せた。