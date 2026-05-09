円柱状のビーズプレートの上でならべて絵柄を作り、アイロンで溶かして造形するアイロンビーズ。

今、SNS上ではそんなアイロンビーズで作ったラーメンが大きな注目を集めている。



【写真】アイロンビーズで作った「ラーメン」 チャーハン、餃子もセットに

「アイロンビーズでラーメンをつくりました」



と、件の作品を紹介したのは埼玉県川越市の雑貨店「おすし雑貨研究所、松」のXアカウント（@y_beads）。



チャーシュー、なると、のりなど具が満載のラーメン鉢から、お箸で麺を持ち上げる様子を見事再現したこの作品。おまけにチャーハンや餃子もセットになっていて、見ているだけでお腹いっぱいになってしまいそうだ。



「おすし雑貨研究所、松」の担当者にお話を聞いた。



ーーアイロンビーズでラーメンを作ろうと思った経緯は？



担当者：現在当店では「推しラー・推しギョー・推しチャーハン」と題しまして、ラーメン、餃子、炒飯の作品の展示、販売を行なってます。その作品の一つとして私がアイロンビーズでラーメンを作りました。なおこちらは展示のみとなってます。



ーー壮大な作品ですが、こだわった点は？



担当者：麺の箸上げです。バランスが難しかったです。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



担当者：これまでもたくさん作品を作ってきていて、そのうちの一つだったので、今こうして反響があることに驚いています。



◇ ◇



SNSユーザーたちから



「えぇぇ！すご！ちょうどお腹空いてるときに…w目の前においてあったら食べたくなっちゃうね」

「小麦粉食べたら全身痒くなる体質やけど、めっちゃ好きやから時々我慢でけへんくて困ってたんです。このラーメンならバッチリ大丈夫。しかも可愛いw」

「クオリティ高いですね。クソっ…今朝行ったのにまた餃子の王将行きたくなってきたっ…！」



など数々の絶賛の声が寄せられた今回の投稿。



おすし雑貨研究所、松のXアカウントではこの他にもさまざまな作品や商品が紹介されている。ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



【おすし雑貨研究所、松 関連情報】

▽店舗所在地

埼玉県川越市砂新田3-4-6





（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）