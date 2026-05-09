日本勢8人が予選通過ならず 西郷真央、勝みなみは15位で決勝へ「強風で難しかった」
＜みずほアメリカズ・オープン 2日目◇8日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞日本勢13人が出場する米国女子ツアーの第2ラウンドが終了した。
【写真】制服じゃなくてもJK感！ 吉田優利の初々しい一枚
強風が吹き荒れる難コンディションとなり、多くの選手が苦しんだが、日本勢も例外ではなかった。連日の「72」をマークした西郷真央と、初日にホールインワンを達成した勝みなみが、ともにトータルイーブンパーの15位タイで日本勢最上位につけた。ホールアウト後、U-NEXTのインタビューで西郷は、「ミスパットをしているということではないが、傾斜に（ピン）を切っている中での強風というのがなかなか難しかった」と振り返った。勝は「風の強い中で思い通りのプレーができなかったんですが、その中で耐えられました」とコメント。3バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「74」と出入りの激しいゴルフとなったが、このコンディションの中では及第点の内容となった。山下美夢有と原英莉花がトータル1オーバーの31位タイ。馬場咲希がトータル3オーバーの50位タイで続き、ここまでが決勝ラウンド進出となった。竹田麗央は最終9番のダブルボギーが響き、トータル4オーバーの59位タイと、カットラインに1打及ばなかった。笹生優花、岩井明愛、古江彩佳、畑岡奈紗がトータル5オーバーの68位タイ。吉田優利がトータル9オーバーの90位タイ、岩井千怜がトータル11オーバーの107位タイ、櫻井心那はトータル20オーバーの117位タイだった。世界ランキング2位のジーノ・ティティクル（タイ）が、「67」「69」を並べ、トータル7アンダーで首位。2打差の2位にジェニファー・カプチョ（米国）が続いている。今大会の賞金総額は325万ドル（約5億800万円）。優勝者には48万7500ドル（約7600万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
みずほアメリカズ・オープン 2日目の結果
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