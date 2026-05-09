『モスラ』FAVORITE SCULPTORS LINEに宇宙超魔獣「デスギドラ」が待望の再登場
プレックスは、『モスラ』より「東宝大怪獣シリーズ FAVORITE SCULPTORS LINE デスギドラ」(44,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年8月発送予定。
2026年8月発送予定「東宝大怪獣シリーズ FAVORITE SCULPTORS LINE デスギドラ」(44,000円)
有名造形師制作のキットをソフビ化するコンセプトで展開するFAVORITE SCULPTORS LINEより、1996年公開の平成モスラシリーズ第1作『モスラ』に登場した宇宙超魔獣「デスギドラ」が、待望の再登場。
目の前の敵を圧倒するような力強い立ち姿を、大迫力の造形で表現。著名ガレージキットディーラー・GOWROW(ガウロウ)による原型を使用し、完成品として商品化された。特徴でもある雄々しく広げられた翼は、両翼の先から先まで約68cm にも及ぶ大ボリューム。圧倒的な強さを誇った デスギドラをぜひ手元で楽しんでみたい。
※本商品は、2018年発売の「東宝大怪獣シリーズ FAVORITE SCULPTORS LINEデスギドラ」と同じ金型を使用している。
TM & (C) TOHO
2026年8月発送予定「東宝大怪獣シリーズ FAVORITE SCULPTORS LINE デスギドラ」(44,000円)
有名造形師制作のキットをソフビ化するコンセプトで展開するFAVORITE SCULPTORS LINEより、1996年公開の平成モスラシリーズ第1作『モスラ』に登場した宇宙超魔獣「デスギドラ」が、待望の再登場。
※本商品は、2018年発売の「東宝大怪獣シリーズ FAVORITE SCULPTORS LINEデスギドラ」と同じ金型を使用している。
TM & (C) TOHO