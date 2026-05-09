米で大バズりした『プラダを着た悪魔2』ハンドバッグ型ポップコーン入れが日本発売へ！

アメリカでSNSを中心に大バズりした『プラダを着た悪魔2』の“ハンドバッグ型ポップコーン入れ”が、日本でもTOHOシネマズで発売されることが分かりました。

商品名は「ポップコーン付きレッドバッグケース（The Prime Collection）」で、価格は6,800円。5月中旬より数量限定で販売されます。

真っ赤なハンドバッグをモチーフにしたデザインで、ゴールドのハイヒールチャーム付き。最大の特徴は、“ポップコーンをハンドバッグに入れる”という大胆すぎる発想です。映画の世界観をそのまま再現したようなラグジュアリー感あふれる仕上がりに、大バズりしました。

出典：amctheatres

アメリカでは“争奪戦”レベルの人気に

2026年3月には、アメリカの映画館チェーン「Cinemark」や「AMCシアターズ」が同コンセプトの商品を発表。「劇場グッズのレベル超えてる」と話題になり、日本でもXでトレンド入りするほど注目を集めました。

AMCでは発売直後から完売が続出したこともあり、日本のファンからは《日本でも販売してほしい》という声が続出。今回のTOHOシネマズでの販売決定は、“待望の上陸”となりそうです。

出典：TOHOシネマズ

日本版は“直接ポップコーン投入NG”

ただし、日本版はアメリカ版と少し仕様が異なります。アメリカ版は、バッグの中に直接ポップコーンを入れて映画館で楽しむスタイルそのものが話題になりましたが、日本版には「食品の直接投入はご遠慮ください」という注意書きがあるとのこと。

ポップコーンは別容器で提供され、バッグケースは持ち運び用アイテムとして使用する形になります。

売り切れ前にチェック必須？

価格は6,800円で、アメリカ版の約50ドル（約7,500円）と近い水準。数量限定での販売となるため、公開直後の週末には売り切れる可能性もありそうです。

Photo:Aflo ＊1ドル＝150円換算で計算。※価格や販売方法などの詳細は、TOHOシネマズ公式サイトをご確認ください。