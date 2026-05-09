早く買うべきだった！わずかな隙間の汚れもごっそり！億劫な“あの掃除”が楽になる100均の棒

掃除 は、槽よりも隙間に蓄積した 掃除 のほうが億劫に感じます。いざ 掃除 しても、手が届きにくい場所は汚れを落としきれないのが現状…。そんな悩みを、 ダイソー で見つけたスティックタイプの 掃除 グッズが解決してくれました！ 洗濯機 周りのわずかな隙間にスッと入り込み、汚れをごっそり除去！ 掃除 が楽になりますよ◎

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：洗濯機周りの汚れスッキリ棒（3本）

価格：￥110（税込）

入り数：3本

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480322537

洗濯機の掃除はどうしてもハードルが高く、なかなか手を付けられずにいた筆者。槽の洗浄というより、隙間に蓄積した汚れの掃除のほうが億劫に感じます…。

ましてや手が届きにくい場所は汚れを落としきれず、毎回ある程度しか掃除できていないのが現状…。何とかしなければと思い、ダイソーをチェックしていたときに見つけたのが『洗濯機周りの汚れスッキリ棒（3本）』です。

洗濯機周りの汚れをスッキリ掃除できる、スティックタイプの掃除グッズ。3本入りで110円（税込）です。

木のスティックに、ギザギザとした形のスポンジが付いています。

スポンジはコシがあり、独特のねっとりとした質感で拭き取り力に優れているのが特徴。この粘り気のあるスポンジが、雑巾では拭いきれない細かなホコリや汚れ、髪の毛までしっかりと絡め取ってくれます。

持ち手の先端はスクレーパーになっています。木製なので、デリケートな洗濯機のパーツを傷つけにくく、こびりついた洗剤カスなどを優しく擦り落とすことができます。

手が届きにくい隙間にもスッと入り込んで汚れをごっそり掻き出す！

水洗い、乾拭きどちらでも使用可能です。

スポンジは柔軟性があり、しっかりと潰れてくれるので、洗濯機のフチにもスッと入り込みます。

洗剤投入口などの狭い隙間もラクラク。指も雑巾も入らなかった奥まった場所の汚れまで、これ1本でアプローチできます。

軽く擦っただけでも、こんなに汚れがごっそり！ホコリや髪の毛などを、しっかりとキャッチしてくれます。

びっくりするほど汚れが取れるので、掃除後のスッキリ感は格別です。

スクレーパーは、柔軟剤投入口付近の隙間にジャストフィット！スティックの細さも絶妙で、扱いやすい印象です。

蓄積した汚れカスを、しっかりこそぎ落とすことができました。

こまめな掃除もスペシャルケアも、これ1本でしっかり完了！楽にお手入れができるので、掃除のハードルが下がります。

今回は、ダイソーの『洗濯機周りの汚れスッキリ棒（3本）』をご紹介しました。洗濯機の掃除が億劫に感じている方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。