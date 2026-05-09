俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は10日、第18話「羽柴兄弟！」が放送され、新章の幕が上がる。

＜※以下、ネタバレ有＞

秀吉（池松壮亮）は織田家家老に昇格し、北近江を拝領。領地に長浜城を築いて城持ち大名となり、小一郎（仲野太賀）とともに羽柴姓を名乗る。小一郎は城下の統治を任されるが、人手不足。子飼いの家臣を増やすべきだと竹中半兵衛（菅田将暉）から助言され、有能な家臣を求めて選抜試験を行うことに。多くの志願者が集まる中、石田三成（松本怜生）藤堂高虎（佳久創）ら個性的な若者たちが最終試験に残る。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

三成に加え、次回予告に姿のあった片桐且元（長友郁真）平野長泰（西山潤）が初登場。番組公式SNSで加藤清正（伊藤絃）福島正則（松崎優輝）の初登場も告知された。

次回予告に姿のあった、成長した茶々（増留優梨愛）も初登場。高虎は第15話（4月19日）以来3週ぶりの再登場となる。

長浜城が完成し、劇中の年代は1575年（天正3年）秋頃か。石田三成の生年は1560年（永禄3年）。初登場は15歳頃とみられる。