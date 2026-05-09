今日9日(土)の日中は多くの所で晴れそうです。ただ、北陸から北では、晴れ間が出ても、急な雨や雷雨に注意が必要で、風も強まります。特に東北は、沿岸の地域ほど風が強く、暴風の吹き荒れる所があるでしょう。交通の乱れが大きくなるおそれもあります。

北海道や東北、北陸 強い風による交通の乱れに注意

今日9日(土)は、低気圧が北日本付近を通ります。

この影響で、北海道や東北、北陸は、午前7時現在、日本海側を中心に雨が降っています。日中は晴れ間も出ますが、大気の不安定な状態が続いて、所々で雨雲や雷雲が湧くでしょう。いったん晴れても、急な雨や落雷に、お気を付けください。強い風による交通の乱れにも注意が必要です。特に東北では太平洋沿岸の地域ほど風が強く、暴風が吹き荒れる所もあるでしょう。交通の乱れが大きくなることも考えられます。

関東から九州にかけては、おおむね晴れて、にわか雨もほとんどないでしょう。ただ、関東や東海の沿岸を中心に、風がときおり強めに吹きそうです。

沖縄は、梅雨前線が停滞するため雨が降ったりやんだりで、局地的に雷を伴って雨脚が強まるでしょう。道路が冠水するような、激しい雨が降る所もありそうです。

最高気温 昨日8日より低い所が多い 関東以西の暑さも和らぐ

最高気温は、昨日8日と比べて低い所が多くなるでしょう。

沖縄は20℃くらいで、春先のようなヒンヤリ感となりそうです。九州から関東にかけては、広く23℃前後でしょう。暑さは和らぎ、この時期らしい快適な陽気になりそうです。

北陸や東北、北海道は、平年よりも低い所が多いでしょう。冷たい西よりの風が強まるため、実際の気温よりも体感温度がさらに下がりそうです。