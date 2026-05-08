介護の生活相談員とは？役割やケアマネジャーとの違い、相談できる内容を解説

生活相談員は、介護施設やデイサービスなどで利用者や家族の相談に応じ、サービス利用をサポートする役割を担う職種です。しかし、ケアマネジャーとの違いや、具体的にどのような相談ができるのか分かりにくいと感じる方もいるかもしれません。

本記事では介護の生活相談員について以下の点を中心に紹介します。

生活相談員とは

介護職員やケアマネジャーとの違い

生活相談員には介護施設の利用について相談できるのか

介護の生活相談員について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。

監修医師：

高山 哲朗（かなまち慈優クリニック）

生活相談員の仕事内容と役割

【経歴】理事長 高山 哲朗平成14年慶應義塾大学卒業慶應義塾大学病院、北里研究所病院、埼玉社会保険病院等を経て、平成29年 かなまち慈優クリニック院長【所属協会・資格】医学博士日本内科学会総合内科専門医日本消化器病学会専門医日本消化器内視鏡学会専門医日本医師会認定産業医東海大学医学部客員准教授予測医学研究所所長

生活相談員とはどのような役割の職種ですか？

生活相談員は、主に介護施設で利用者やその家族からの相談に対応し、施設との橋渡し役を担う職種です。利用者が安心してサービスを利用できるよう、入退所に関する手続きのサポートや面談、関係機関との連絡や調整などを行います。また、介護職員や看護師、ケアマネジャーなど多職種と連携しながら、利用者の状況に合わせたサービスの提供につなげる役割も担っています。

なお、生活相談員という名称の資格があるわけではありませんが、福祉分野の資格や実務経験が求められることが多いとされている職種です。施設によってはソーシャルワーカーと呼ばれることもあり、利用者、家族、施設、地域をつなぐ調整役として重要な役割を果たしています。

生活相談員はどのような介護施設に配置されていますか？

生活相談員は、主に高齢の方向けの介護施設や介護サービス事業所に配置されています。例えば、デイサービス（通所介護）では、利用者やその家族からの相談対応を行いながら、通所介護計画書の作成やケアマネジャー、職員との連携などを担当します。ショートステイでは、利用者の入退所の調整や家族からの相談対応、医療機関との連携などを担うことが多いとされています。

介護職員やケアマネジャーとの違いを教えてください

生活相談員や介護職員、ケアマネジャーは、同じ介護分野で働く職種でも、役割や業務内容には以下のような違いがあります。

・生活相談員

利用者や家族からの相談対応、入退所の手続き、関係機関との連絡調整などを担当し、施設内での支援体制を整える役割を担います。

・介護職員

食事や入浴、排せつなどの日常生活の介助や見守り、レクリエーションなどを通して、利用者の生活を直接支える仕事です。

・ケアマネジャー（介護支援専門員）

利用者の状態に合わせて介護サービスの内容をまとめた“ケアプラン”を作成し、事業者や医療機関と連携しながらサービスの調整を行います。

このように、生活相談員は介護職員のように日常生活の介助を中心とする職種でも、ケアマネジャーのようにケアプランを作成する職種でもありません。施設内での相談窓口として、利用者や家族、職員、関係機関をつなぐ調整役としての役割を担っています。

生活相談員は利用者や家族とどのように関わりますか？

生活相談員は、施設の利用を検討している段階から関わることも多いとされています。面談を通して利用者の希望や生活状況を確認し、施設で受けられるサービスや利用の流れ、料金などを丁寧に説明します。こうした事前の説明や調整を行うことで、利用者や家族が安心してサービスを利用できる環境づくりにつなげています。

施設の利用が始まった後も、生活相談員は利用者や家族からのさまざまな相談に対応します。相談内容は、日常生活に関する悩みや施設内での人間関係、将来への不安、施設への要望や意見など多岐にわたります。単に話を聞くだけではなく、必要に応じて介護職員や看護師、ケアマネジャー、医療機関などと連携し、利用者にとってよりいい支援が行われるよう調整することも重要な役割です。利用者の状況や希望を把握し、関係者と情報共有しながら適切なサービスにつなげていきます。

また、施設の利用に関する契約や各種手続きのサポートも生活相談員の大切な仕事です。利用開始時には契約内容の説明や手続きの対応を行い、施設での生活が円滑にスタートできるよう支援します。入退所に関する調整も担当することがあり、新たに入所する方の受け入れ準備や、退所後の生活に向けた関係機関との連絡などを行う場合もあります。

さらに、利用者の生活状況や希望を踏まえて支援内容を整理し、施設内の職員や関係機関と連携しながら支援体制を整えることも重要です。家族とのコミュニケーションを大切にし、必要に応じて状況の共有や説明を行うことで、利用者を中心とした支援が継続できるよう調整します。

このほか、書類作成や請求関連の手続き、行政機関や地域の支援機関との連絡調整など、事務的な業務も生活相談員の役割に含まれます。こうした業務を通じて、利用者や家族、施設、関係機関をつなぐ役割を担い、利用者が安心してサービスを利用できるよう支援しているのが生活相談員の特徴です。

介護スタッフやケアマネジャーとの連携はどのように行われますか？

介護サービスは、複数の専門職が協力しながら利用者を支えることで成り立っています。そのため、生活相談員は介護スタッフやケアマネジャーと密に連携し、利用者の状況や希望に応じた支援が行われるよう調整する役割を担います。

施設内の職員だけでなく、居宅介護支援事業所や医療機関などとも情報を共有しながら、利用者にとって適切なサービスが提供できるよう支援体制を整えていきます。

実際の現場では、次のような形で連携が行われることが多いとされています。

1.定期的な情報共有

利用者の体調や生活状況の変化について、介護スタッフやケアマネジャーと定期的に情報を交換します。会議や面談、電話、メールなどさまざまな方法を用いて連絡を取り合い、必要に応じて支援内容の見直しを行います。

2.ケアプランに基づいたサービス調整

ケアマネジャーが作成したケアプランをもとに、施設でどのような支援を行うかを介護スタッフと共有します。利用者の状態に変化があった場合は、ケアマネジャーに状況を報告し、サービス内容の調整につなげることもあります。

3.利用者の状態変化の迅速な共有

健康状態や生活環境に変化が見られた場合には、できるだけ早く関係者へ情報を伝えることが重要です。早い段階で共有することで、必要な支援の追加やサービス内容の見直しをスムーズに行うことができます。

4.関係機関との連絡・調整

医療機関や地域包括支援センターなど、外部の関係機関と連携する場面もあります。生活相談員は、利用者や家族の状況を関係者へ伝えながら、必要な支援が受けられるよう調整役を担います。

また、研修や勉強会を通して知識を共有することも、チーム全体の連携を深めるうえで重要です。共通の理解を持つことで、職種ごとの役割を尊重しながら協力しやすい環境が生まれます。

生活相談員に相談できる内容

介護施設の利用について相談できますか？

生活相談員には、介護施設の利用に関する相談ができます。施設で受けられるサービスの内容や利用条件、費用の目安、申し込みの流れなどについて説明を受けることが可能とされています。

また、施設見学の手配や利用開始までの手続きについて相談できる場合もあります。施設の利用を検討している段階でも、疑問や不安を整理しながら情報を得られる相談窓口として活用されています。

介護サービスや生活上の困りごとを相談できますか？

生活相談員には、介護サービスの利用に関することだけでなく、日常生活で感じている困りごとや不安も相談できます。例えば、介護サービスの内容や利用方法、家族の介護負担、施設での生活に関する悩みなど、幅広い相談に対応しています。相談内容に応じて、必要な情報を案内したり、関係する職員や機関につないだりすることで、状況の改善につながるよう支援を行います。

家族の介護に関する悩みも相談できますか？

生活相談員には、家族の介護に関する悩みや不安も相談できます。例えば、在宅介護の負担や介護サービスの利用方法、今後の介護の進め方などについて話を聞いてもらうことが可能とされています。状況に応じて利用できる介護サービスや支援制度を案内したり、相談内容に関係する専門職につないだりするなど、介護を続けるうえでのサポートが行われています。

編集部まとめ

ここまで介護の生活相談員についてお伝えしてきました。介護の生活相談員についての要点をまとめると以下のとおりです。

生活相談員とは、主に介護施設で利用者やその家族からの相談に対応し、施設との橋渡し役を担う職種のこと

介護職員が生活支援を行い、ケアマネジャーがケアプランを作成するのに対し、生活相談員は関係者をつなぐ調整役として支援を行う

生活相談員には介護施設の利用について相談ができる。施設で受けられるサービスの内容や利用条件、費用の目安、申し込みの流れなどについて説明を受けることが可能とされている

生活相談員は、利用者や家族の不安、疑問に寄り添いながら、適切な支援につなげる役割を担っています。介護サービスを検討する際には、生活相談員へ相談することで、必要な情報を整理しながら理解を深めることができます。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考文献

生活相談員｜WAM NET（独立行政法人 福祉医療機構）

生活相談員｜ふくむすび（東京都福祉局）