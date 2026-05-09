三田村邦彦、元宝塚トップ・紅ゆずると2ショット 和歌山・創業140年以上の酒造で斬新な試飲を体験
元宝塚トップスターの紅ゆずるがきょう9日放送のテレビ大阪『おとな旅あるき旅』（後3：30〜 ※関西ローカル）に出演。俳優・三田村邦彦と和歌山を訪れる。
【番組カット多数】三田村邦彦＆斉藤雪乃が奈良で食事 衝撃を受ける表情
最初に訪れたのは、旬のしらすがいただける「わかうら食堂」。まずは、クラフトビール「ヤッホーブルーイング よなよなエール」で乾杯。運ばれてきた「しらす丼」は、しらすが山盛りでびっくり。「こんなしらす、食べたことないです！」と驚く紅。三田村は大好きな「灰干しさんま」を味わう。
次に2人は、西国三十三所巡礼の第二番札所「紀三井寺」を訪れる。同寺には、豊臣兄弟の紀州征伐から寺を守った若い乙女の伝説があり、これを後世に残すよう、今年1月には春子稲荷伝説の壁画が作られていた。
さらに、140年以上の歴史がある「祝砲酒造」にも訪問する。まずは普通酒「祝砲」から。ひと口飲んだ三田村は「ワタシ好き好き」とご機嫌に。次に用意されたのは、お湯が入った湯飲み。なんと、ここに試飲用のカップを入れて、試飲のお酒を燗にすることができるのだという。温かくなるにつれて味が変化するのが「おもしろい！」と、三田村はさらにご機嫌になる。
【番組カット多数】三田村邦彦＆斉藤雪乃が奈良で食事 衝撃を受ける表情
最初に訪れたのは、旬のしらすがいただける「わかうら食堂」。まずは、クラフトビール「ヤッホーブルーイング よなよなエール」で乾杯。運ばれてきた「しらす丼」は、しらすが山盛りでびっくり。「こんなしらす、食べたことないです！」と驚く紅。三田村は大好きな「灰干しさんま」を味わう。
さらに、140年以上の歴史がある「祝砲酒造」にも訪問する。まずは普通酒「祝砲」から。ひと口飲んだ三田村は「ワタシ好き好き」とご機嫌に。次に用意されたのは、お湯が入った湯飲み。なんと、ここに試飲用のカップを入れて、試飲のお酒を燗にすることができるのだという。温かくなるにつれて味が変化するのが「おもしろい！」と、三田村はさらにご機嫌になる。