安藤美姫、「厳しい世界」愛娘とスケートを遠ざけていた過去 習わせるきっかけとなった一言告白へ
安藤美姫が10日放送の読売テレビの特別番組『もんくもん』（後4：30）に出演する。
【番組カット】それぞれの”もんく”を語るゲスト（10日放送回）
なるみ、メッセンジャーの黒田有、ホラン千秋が、世の中にあふれるちょっとした不満「プチもんく」を肴に、SPゲストとトークバトルを繰り広げる同番組。“皐月もんくSP”と題し5月の日曜日（3日・10日・17日・31日）に、全4回にわたって放送する。
10日放送回のゲストは、安藤のほか、くっきー！（野性爆弾）とお見送り芸人しんいち。初登場のしんいちは、黒田について「おもしろくないこと言うと足踏むイメージ」と語ると、くっきー！が「足踏むじゃ済まへん。アイスピック太もも」とツッコミを入れ、安藤は大ウケ。「私サイコパス好きなんで」と明かすと、スタジオはさらなる爆笑の渦に。
最初の企画は、GW直後だからこそ聞きたい「公共交通機関のもんく」。「イヤホンの音漏れ」「体当たりおじさん」「過度なイチャつきカップル」「観光客の巨大スーツケース」「ポテチをぶちまけた乗客」など、街行く人々からさまざまなもんくが飛び出す。続いての企画は、物価高のご時世を反映する「ちょっとやりすぎ!?節約術」。「洗濯回数を減らすために下着を2日着る」「ペットボトルで光熱費を浮かせる」など、VTRで紹介する「賛否ある節約術」を、スタジオメンバーが「やりすぎ」と「OK」の札で判定していく。
恒例の企画「親子もんく対決 春の陣」では水泳、サッカー、ドッジボールで、もんくを言いたい親と子どもが真っ向勝負を繰り広げる。「フィギュアは厳しい世界」と語る安藤は愛娘とスケートを遠ざけていたというが、ある一言がきっかけで習わせることにしたのだとか。その一言が明かされスタジオは感動に包まれるも、黒田としんいちとの絡みからせっかくの美談が台無しになってしまう事態に。
【番組カット】それぞれの”もんく”を語るゲスト（10日放送回）
なるみ、メッセンジャーの黒田有、ホラン千秋が、世の中にあふれるちょっとした不満「プチもんく」を肴に、SPゲストとトークバトルを繰り広げる同番組。“皐月もんくSP”と題し5月の日曜日（3日・10日・17日・31日）に、全4回にわたって放送する。
10日放送回のゲストは、安藤のほか、くっきー！（野性爆弾）とお見送り芸人しんいち。初登場のしんいちは、黒田について「おもしろくないこと言うと足踏むイメージ」と語ると、くっきー！が「足踏むじゃ済まへん。アイスピック太もも」とツッコミを入れ、安藤は大ウケ。「私サイコパス好きなんで」と明かすと、スタジオはさらなる爆笑の渦に。
恒例の企画「親子もんく対決 春の陣」では水泳、サッカー、ドッジボールで、もんくを言いたい親と子どもが真っ向勝負を繰り広げる。「フィギュアは厳しい世界」と語る安藤は愛娘とスケートを遠ざけていたというが、ある一言がきっかけで習わせることにしたのだとか。その一言が明かされスタジオは感動に包まれるも、黒田としんいちとの絡みからせっかくの美談が台無しになってしまう事態に。