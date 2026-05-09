「大学生みたい」短すぎるミニスカから脚線美が大胆あらわ！韓国大御所チアの圧巻プロポーション

韓国で20年以上活動を続けるチアリーダー、ベ・スヒョンの肉体美がファンを魅了している。

【写真】本当に41歳!? ベ・スヒョンの圧巻肉体美

ベ・スヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。「タンバリンみたいに可愛くてキュートなバッグをもって生存報告」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、自身がチアを務めるSSGランダースのユニホームにミニスカートを合わせたチアリーディング衣装に身をまとったベ・スヒョンが写っている。「NO LIMITS AMAZING LANDERS」と書かれた赤一色の壁を背に、カメラに向かってさまざまなポーズを披露している。

ミニスカートから大胆にあらわになった脚線美はさることながら、40代とは思えない引き締まったプロポーションを惜しげもなく披露したベ・スヒョン。彼女の投稿を目にしたファンからは、「あなたは最高です」「とてつもなく美しい」「大学生みたい！」「清純で魅力的…」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝ベ・スヒョンInstagram）

ベ・スヒョンは1984年7月14日生まれの41歳。2003年よりチアリーダーとしての活動を始め、現在まで活動歴20年を超える韓国チア界屈指の“長寿チア”として人気を集める。現在は韓国プロ野球のSSGランダース、男子プロバレーVリーグのKB損害保険スターズなどでチアを務めている。